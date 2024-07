WhatsApp, effetti AR in chiamata e filtri in arrivo su Android

WhatsApp sta lanciando nuove funzionalità per gli utenti che hanno aderito al programma beta di Android. Coloro che sono iscritti a quest’ultimo mediante Google Play, riceveranno a breve un nuovo aggiornamento. Questo aggiunge effetti e filtri per le chiamate in realtà aumentata, i quali potranno essere provati in anteprima.

Individuate da WaBetaInfo, noto portale molto vicino a WhatsApp, le nuove funzionalità sono in arrivo solo per gli utenti Android. WhatsApp sta lavorando a così tante nuove funzionalità e miglioramenti che è piuttosto difficile tenere traccia di tutto. Serve dunque necessariamente attendere che queste novità arrivino nella fase di beta testing.

WhatsApp: adesso nelle chiamate si potranno usare filtri con la realtà aumentata

Il mese scorso è stata segnalata la volontà di WhatsApp di introdurre una grande novità. Il colosso della messaggistica infatti vuole aggiungere effetti e filtri in realtà aumentata alla sua app. Quando vennero fuori le prime indiscrezioni, le suddette novità non erano disponibili per gli utenti, nemmeno per quelli iscritti al programma beta.

L’ultima versione sperimentale di WhatsApp per Android 2.24.16.7 porta dunque l’aggiunta di entrambe queste nuove funzionalità. Sebbene inizialmente gli effetti e i filtri per le chiamate in realtà aumentata risultano disponibili solo per alcuni utenti selezionati, potrebbero bastare alcuni giorni per l’estensione dell’aggiornamento anche ad altri utenti.

I nuovi effetti in realtà aumentata aggiunti consentono di migliorare la propria esperienza di videochiamata personalizzandola ulteriormente. Attualmente, è possibile abilitare filtri facciali dinamici come la possibilità di levigare l’aspetto della pelle e l’attivazione di una modalità scarsa illuminazione che migliora la visibilità negli ambienti più scuri.

Sebbene WhatsApp non abbia impiegato molto tempo per distribuire effetti e filtri AR al programma beta, alcune fonti suggeriscono che potrebbe volerci un po’ prima che l’app li renda disponibili al pubblico. Seguiranno dunque aggiornamenti in merito al percorso di questo nuovo aggiornamento.