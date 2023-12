WhatsApp, finalmente arriva la ricerca dei messaggi per data

Come avviene su qualsiasi app di messaggistica popolare, gli utenti di WhatsApp si scambiano regolarmente centinaia e migliaia di messaggi ogni giorno. Nonostante le persone abbiano già la possibilità di ritornare alle vecchie chat usando la sempreverde barra di ricerca in alto, sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo per rendere il tutto ancor più performante.

Secondo le indiscrezioni risalenti allo scorso mese, gli sviluppatori sono già da tempo al lavoro per una nuova opzione di ricerca, questa volta per data. Ovviamente il tutto è stato designato prima per la versione beta e poi per quella in pianta stabile. Ed eccola qui appunto: durante le ultime ore sembra che la funzione di ricerca sia arrivata anche proprio versione beta dell’app per Android.

WhatsApp: arriva la ricerca per data nella versione beta, finalmente

Le ultime ore sono state portatrici di una nuova funzionalità pronta all’arrivo su WhatsApp. A quanto pare, stando alle fonti, la ricerca nelle chat singole e di gruppo sarebbe in procinto di cambiare per sempre. All’interno della versione beta riservata al mondo Android, comparirebbe infatti una piccola icona del calendario proprio nella barra di ricerca.

Una volta selezionata, ecco che viene fuori un vero calendario che occupa lo schermo. Al momento questo nuovo aggiornamento non riguarda tutti gli utenti iscritti al programma beta, in quanto in molti non lo hanno ancora ricevuto.

Questa nuova possibilità renderebbe possibile agli utenti faticare di meno nel tornare indietro nella cronologia delle chat. Pur non essendo in linea con i canoni grafici del calendario di base di Android, quello di WhatsApp consente agli utenti di ricercare le chat per data, per cui trasferendosi direttamente al giorno nel quale si vuole dare un’occhiata.

Visto che per la prima volta alcuni utenti possono utilizzare la funzionalità in beta, si prevede che ben presto possa arrivare anche in pianta stabile.