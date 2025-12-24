WhatsApp funziona da terminale: il trucco che in molti ameranno

Pensavate che usare WhatsApp dalla riga di comando non fosse possibile? Con il progetto indipendente WAHA TUI potete iniziare a ricredervi. Si tratta di uno strumento innovativo che consente agli utenti di gestire chat e messaggi direttamente dal terminale senza dover aprire il browser o il client ufficiale.

WAHA TUI (l’acronimo sta per text-user-interface) combina velocità, leggerezza e un’interfaccia utente curata grazie a OpenTUI, rendendolo ideale per sviluppatori, sysadmin, operatori di supporto tecnico e chiunque lavori costantemente in ambienti a riga di comando.

Perché può essere utile un WhatsApp che funziona dalla finestra del terminale?

I possibili usi di WAHA TUI sono molteplici:

Gestione personale dei messaggi : ricevere notifiche, rispondere rapidamente e tenere traccia delle conversazioni senza distrazioni.

: ricevere notifiche, rispondere rapidamente e tenere traccia delle conversazioni senza distrazioni. Automazione e integrazione : inviare messaggi automatizzati tramite script o integrarlo in sistemi di monitoraggio e notifiche aziendali.

: inviare messaggi automatizzati tramite script o integrarlo in sistemi di monitoraggio e notifiche aziendali. Supporto tecnico e customer care : permette agli operatori di rispondere a richieste dei clienti direttamente dal terminale, velocizzando i flussi di lavoro.

: permette agli operatori di rispondere a richieste dei clienti direttamente dal terminale, velocizzando i flussi di lavoro. Sperimentazione e sviluppo: sviluppatori interessati a TUI, API di WhatsApp e automazioni possono usare WAHA TUI come laboratorio per testare nuove funzionalità o bot in ambienti sicuri.

WAHA TUI sfrutta WAHA (WhatsApp HTTP API) come backend e TypeScript su Bun, progetto recentemente acquisito da Anthropic, per garantire prestazioni elevate, offrendo un’esperienza da finestra del terminale moderna e funzionale, con notifiche in tempo reale, gestione delle sessioni e messaggistica completa, il tutto con il minimo ingombro in termini di risorse macchina.

Architettura e tecnologie

WAHA TUI sfrutta una combinazione di strumenti moderni per offrire un’esperienza TUI fluida e performante:

Runtime : Bun, scelto per la sua velocità e leggerezza.

: Bun, scelto per la sua velocità e leggerezza. UI Framework : OpenTUI, che consente la realizzazione di interfacce terminali esteticamente gradevoli con supporto a colori e icone.

: OpenTUI, che consente la realizzazione di interfacce terminali esteticamente gradevoli con supporto a colori e icone. WAHA SDK : funge da ponte tra il client TUI e WhatsApp Web.

: funge da ponte tra il client TUI e WhatsApp Web. TypeScript: Garantisce tipizzazione forte e maggiore sicurezza nello sviluppo.

Le principali funzionalità di WAHA TUI

Tra le funzionalità principali di WAHA TUI, spicca la gestione completa delle sessioni, che permette agli utenti di autenticarsi tramite QR code o numero di telefono e mantenere più sessioni attive contemporaneamente, garantendo continuità operativa anche in ambienti multi-utente o multi-dispositivo.

L’interfaccia chat, seppur testuale, riproduce fedelmente lo stile di WhatsApp Web, con aggiornamenti in tempo reale, conferme di lettura e indicatori di digitazione, consentendo una comunicazione fluida e immediata senza la necessità di aprire un browser.

WAHA TUI offre inoltre strumenti avanzati di navigazione tramite scorciatoie da tastiera, consentendo di spostarsi tra chat e conversazioni con efficienza e senza interruzioni del flusso di lavoro.

La piattaforma è progettata per garantire elevate prestazioni e un basso impatto sulle risorse di sistema, grazie al runtime Bun, e assicura la protezione dei dati e delle credenziali salvandoli localmente in modo sicuro.

Nonostante il supporto iniziale sia limitato ai soli messaggi testuali, il progetto è già pronto per estensioni future, come la gestione inline dei media, aprendo la strada a una versione di WhatsApp funzionante da terminale sempre più completa e versatile.

Scorciatoie da tastiera

WAHA TUI sfrutta scorciatoie intuitive per navigare tra chat e sessioni:

↑/↓ per navigare nelle liste

per navigare nelle liste INVIO per aprire chat o confermare input

per aprire chat o confermare input ESC per tornare indietro o annullare operazioni

per tornare indietro o annullare operazioni i per entrare in modalità input nella conversazione

per entrare in modalità input nella conversazione CTRL+C per un’uscita immediata

Come iniziare con WAHA TUI

Per iniziare, è possibile eseguire WAHA TUI seguendo le istruzioni riportate nel repository ufficiale.

Alla prima apertura, un setup guidato aiuta l’utente a configurare la connessione al server WAHA e a salvare i dati localmente. Le credenziali sono memorizzate in $XDG_CONFIG_HOME/waha-tui/.env e i metadati in config.json .

WAHA TUI supporta navigazione rapida tramite tastiera, invio e ricezione messaggi in tempo reale, gestione di sessioni tramite QR code o numero di telefono e aggiornamenti automatici dello stato delle chat. Tutte le configurazioni e i dati personali restano sempre in locale.