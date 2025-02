WhatsApp: Goku vi scrive per battere Freezer, come funziona la nuova truffa

Negli ultimi giorni sta circolando su WhatsApp e Telegram una truffa tanto assurda quanto reale: Goku chiede soldi per sconfiggere Freezer. Il messaggio, che potrebbe sembrare uno scherzo, ha già ingannato alcune persone, portandole a versare denaro ai truffatori.

Secondo le segnalazioni, il testo recita:

“Ciao, sono Goku. Sto per affrontare Freezer, ma ho finito i fagioli senzu. Mandami 500€ subito con PostePay o la Terra è spacciata.”

Chi ha ideato questo raggiro gioca sull’assurdità della richiesta per spingere le vittime a non prenderlo subito sul serio, inducendole poi ad abbassare la guardia.

La truffa di Goku su WhatsApp funziona, ecco come

Potrebbe sembrare impossibile cascarci, eppure alcuni utenti hanno effettivamente inviato i 500 euro richiesti. Questo perché spesso, dopo il primo contatto, i truffatori adattano la storia, rendendola più credibile.

Questi tentativi di frode sfruttano diversi fattori psicologici:

Messaggi surreali per attirare l’attenzione e abbassare le difese;

e abbassare le difese; Tecniche di persuasione per convincere la vittima a inviare denaro;

per convincere la vittima a inviare denaro; Richieste di pagamento tramite metodi difficili da tracciare, come ricariche PostePay.

Cosa fare se si riceve il messaggio?

Nel caso in cui doveste ricevere un messaggio di questo tipo, che sia su Telegram o su WhatsApp, ricordate di non interagire in alcun modo. Bisogna solo ignorare il testo e segnalarlo. Lo scopo è non far capire ai truffatori che quel numero è effettivamente attivo, in modo da non spingerli ad inviare altri tentativi di truffa.

È consigliabile:

Bloccare immediatamente il numero che ha inviato il messaggio;

che ha inviato il messaggio; Non condividere dati personali o bancari ;

; Denunciare il tentativo di truffa alla polizia postale, così da evitare che altre persone cadano nel raggiro.

Le truffe su WhatsApp non si fermano

Questa vicenda, pur essendo particolarmente bizzarra, dimostra quanto le truffe su WhatsApp siano sempre più creative e variegate. Anche se può sembrare improbabile che qualcuno cada nel tranello, i criminali sanno come adattare il raggiro e renderlo più convincente.

Il consiglio resta sempre lo stesso: diffidare di messaggi insoliti, evitare di inviare denaro e segnalare immediatamente le frodi.