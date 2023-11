WhatsApp, il backup delle chat su Android non sarà più gratuito

L’uso di WhatsApp, anche cambiando smartphone, è diventato molto più semplice. Tutti coloro che acquistano un nuovo dispositivo Android, sanno che configurare l’applicazione di messaggistica istantanea è semplicissimo. Basta infatti accedere e dare spazio al backup effettuato sul cloud mediante il vecchio dispositivo ed ecco fatto: le chat, i contenuti multimediali e tutto il resto cominceranno ad essere scaricati.

La piattaforma ha abituato tutti ad effettuare il backup delle chat in maniera gratuita ma ora tutto cambierà in maniera inesorabile. A partire infatti dal mese di dicembre di questo 2023 bisognerà abituarsi ad una novità: l’annuncio pubblicato durante la giornata di ieri renderà tutto più difficile.

Anche il backup di WhatsApp infatti comincerà ad essere incluso all’interno dello spazio di archiviazione del proprio account Google. Ad annunciarlo è stato proprio il colosso di Mountain View, che in maniera indiretta ha obbligato quindi tantissime persone a sottoscrivere una soluzione di archiviazione cloud come Google One ad esempio.

In parole povere, la maggior parte delle persone, per salvare i dati di WhatsApp, avranno bisogno di spazio extra che non avranno e pertanto dovranno acquistarlo.

WhatsApp, il backup per gli utenti Android avrà luogo sull’account di Google

Come tutti i ben ben sanno, lo spazio di archiviazione cloud di Google corrisponde a 15 GB. Al loro interno sono contenuti tutti i dati che riguardano Gmail, Google Foto e molte altre app del colosso. Da dicembre anche il backup delle chat di WhatsApp sarà incluso, per cui quei 15 GB potrebbero non bastare.

In media infatti il salvataggio dei dati della celebre applicazione di messaggistica supera i 10 GB; contando che, escludendo WhatsApp, gli utenti Google si ritrovano già a fare i conti con il poco spazio sufficiente sul loro cloud, servirà acquistare memoria extra per poter salvare i dati dell’app dedicata ai messaggi.

Il consiglio è quello di ridurre la dimensione del backup, anche se occorrerà molto tempo. Gli utenti dovranno infatti spulciare ogni chat eliminando ogni media ed ogni file superfluo.