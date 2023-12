Per quanto sia l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata a livello globale, WhatsApp è spesso oggetto di critiche. A far storcere il naso ad esempio è la qualità con cui, di default, vengono inviati contenuti multimediali come foto e video. Per una questione di velocità e archiviazione, infatti, questi vengono compressi, a danno però della qualità finale. A tal proposito però c’è una buona notizia.

WhatsApp per iOS: foto e video alla qualità originale, ecco come fare

A differenza di tanti utenti che hanno premuto su “Aggiorna” senza prestare attenzione al changelog, la redazione di WABetaInfo ha scoperto che l’ultima versione di WhatsApp per iOS consente ora di inviare foto e video alla qualità originale.

E attenzione, si tratta di una novità diversa da quella introdotta di recente e che – tramite un semplice tap sull’apposito pulsante – permette di inoltrare media in “alta definizione”. Anche in questo caso infatti, pur trattandosi di una miglioria da ben accogliere, c’è di mezzo la compressione del file.

Con l’ultimo aggiornamento del client per iOS però siamo ad un livello successivo: gli utenti possono finalmente inviare foto e video preservando la qualità originale, senza la “minaccia” della compressione. Per farlo basta seguire questi semplici passi:

Aprire una conversazione su WhatsApp Premere sul pulsante “+” in basso a sinistra Selezionare “Documento” Selezionare “Scegli foto o video” Confermare l’invio della foto o del video premendo sulla freccia nel cerchio blu

Altra novità rispetto al solito è che quando vengono inviati foto e/o video in questo modo, nella chat non è visibile l’anteprima. Per visualizzare il contenuto è infatti necessario premere su di esso.

La feature è attualmente in fase di rilascio unicamente su iOS. Per quanto riguarda il client Android, è ancora in fase di test e sarà disponibile nel giro – si spera – di pochi giorni.