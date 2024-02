WhatsApp: modifica al design per migliorare interazioni con le storie?

WhatsApp si sta evolvendo rapidamente negli ultimi mesi, diventando ben più di una classica app di messaggistica.

In questo senso, l’ultimo intervento degli sviluppatori sembra aver interessato il design e il layout dell’applicazione, con alcune modifiche atte a favorire la visibilità degli aggiornamenti di amici e familiari.

A riportare questa modifica è stato il sito WABetaInfo, che ha analizzato la versione beta di WhatsApp 2.24.4.19 per Android. Nella stessa, gli esperti hanno esaminato il design della scheda Aggiornamenti.

Il nuovo design della scheda Aggiornamenti di WhatsApp dovrebbe favorire l’esperienza utente

Il restyling in questione andrebbe a modificare il modo in cui l’app mostra le storie agli utenti. Gli sviluppatori di Meta si sono dunque concentrati sull’enfatizzare proprio gli aggiornamenti di stato, proponendo miniature più visibili a discapito dei nomi sottostanti.

Ciò dovrebbe favorire le interazioni tra amici, sfogliando tra le storie dei propri conoscenti senza doverle per forza aprire. Nel complesso, WABetaInfo definisce come questa modifica possa essere considerata come un vero e proprio salto di qualità per quanto concerne l’esperienza utente. Prima di poter valutare effettivamente il suo impatto, però, sarà necessario attendere l’eventuale implementazione su larga scala.

Così come avviene per qualunque aggiornamento che appare in una versione beta di WhatsApp, non è detto che il nuovo design sarà poi effettivamente integrato e, anche nel caso, non è dato sapere se la novità interesserà solo Android o anche la versione iOS dell’app. Allo stesso modo, non è ancora chiaro se e come queste modifiche saranno implementate e se queste saranno opzionale o imposte agli utenti senza possibilità di scelta.

Questa novità non è l’unica introduzione significativa che in questo periodo interessa WhatsApp. Giusto qualche giorno fa, infatti, abbiamo parlato dell’implementazione della modalità Chat Lock condivisa sulle diverse piattaforme utilizzate per lo stesso account.