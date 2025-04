WhatsApp: buone notizie per chi ha due profili

Tra poco sarà possibile utilizzare più account su WhatsApp su un unico iPhone, senza ricorrere ad app modificate o dover usare due dispositivi. Grazie all’aggiornamento iOS beta 25.2.10.70, disponibile tramite il programma TestFlight a numero chiuso, gli utenti potranno gestire sia l’account personale che quello professionale (o due account personali) direttamente all’interno della stessa applicazione, eliminando la necessità di soluzioni alternative complesse e poco sicure.

Questa funzionalità, attualmente in fase di sviluppo e non ancora accessibile agli utenti dell’app ufficiale, rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’approccio al multi account di WhatsApp.

Indipendenza e flessibilità

Gli utenti avranno due opzioni per configurare un profilo aggiuntivo: creare un nuovo account primario da zero oppure collegare un account esistente come dispositivo secondario utilizzando un codice QR.

Ogni account configurato manterrà la propria autonomia completa all’interno dell’applicazione. Questo significa che chat, notifiche, backup e impostazioni resteranno separati, garantendo un’organizzazione ottimale delle conversazioni senza rischiare sovrapposizioni o confusione.

La separazione netta tra i profili offre una gestione più efficiente della presenza digitale, rispondendo alle esigenze di diverse categorie di utenti.

Questa innovazione è particolarmente vantaggiosa per chi possiede dispositivi dual SIM, per i professionisti che devono gestire comunicazioni personali e lavorative, e per coloro che attualmente utilizzano WhatsApp Business come soluzione alternativa per un secondo numero, pur non avendo un’attività commerciale. L’indipendenza dei profili consente di passare da un account all’altro in modo semplice e senza interruzioni, migliorando l’esperienza utente.

Verso un’esperienza unificata

Con questa nuova funzionalità, disponibile nell’app beta per Android già da tempo, gli sviluppatori di WhatsApp hanno confermato che la funzionalità verrà perfezionata nei prossimi mesi, con l’obiettivo di un rilascio ufficiale per tutti gli utenti.

Questa evoluzione risponde a una delle richieste più frequenti della comunità di utenti, che da tempo desiderava una soluzione nativa per gestire più account su un unico dispositivo. La possibilità di utilizzare un multi account direttamente all’interno dell’applicazione rappresenta una risposta concreta a questa esigenza, semplificando notevolmente la gestione delle comunicazioni personali e professionali.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire quando questa funzionalità sarà finalmente disponibile per tutti gli utenti iOS.