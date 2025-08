WhatsApp: non esiste nessuna modalità "Minnie"

Fiocco rosso a pois, orecchie tonde e un tocco di nostalgia: il fenomeno della modalità Minnie sta conquistando la schermata principale degli smartphone di moltissimi utenti, portando un’icona inedita e allegra al posto del classico logo verde di WhatsApp. C’è solo un piccolo dettaglio: non esiste nessuna modalità Minnie.

La notizia che sta girando in questi giorni è l’ennesima variante di una “non notizia” che circola da anni, e la modalità Minnie non sarebbe altro che una nuova “modalità rossa“, o “modalità nera” o ancora “modalità One Piece” o persino “modalità Dragon Ball Z“. E’ sempre la stessa roba: WhatsApp ha solo una modalità, nessuna variante.

Cosa sarebbe la modalità Minnie

La modalità Minnie, secondo quanto viene raccontato in questi giorni da diversi siti di notizie, non è una funzionalità ufficiale, ma una semplice trasformazione dell’icona dell’app di WhatsApp in una versione ispirata a Minnie.

Come è noto, né Android né iOS permettono di modificare le icone delle app installate, quindi per cambiare l’icona di WhatsApp è necessario ricorrere ad app di terze parti. La più popolare è senza dubbio Nova Launcher, apprezzata per la sua versatilità e per la facilità con cui permette di modificare le icone delle app.

Come si cambia l’icona di WhatsApp

Il procedimento per “attivare la modalità Minnie“, cioè in pratica per modificare l’icona di WhatsApp, è piuttosto semplice: basta scaricare Nova Launcher dal Google Play Store, cercare online un’immagine PNG trasparente dell’icona di Minnie Mouse (preferibilmente in alta qualità), quindi tenere premuto sull’icona di WhatsApp nella schermata principale.

A questo punto, selezionando la voce “Modifica”, è possibile applicare la nuova grafica e vedere immediatamente il risultato: l’icona della celebre app di messaggistica si trasforma, portando sulla home uno dei simboli più iconici del mondo Disney.

Questa personalizzazione riguarda esclusivamente l’aspetto visivo dell’applicazione: tutte le funzionalità, così come i livelli di sicurezza e privacy garantiti da Meta, restano assolutamente invariati.

È importante sottolineare che la modifica non incide minimamente sul funzionamento interno di WhatsApp, ma interessa solo la sua rappresentazione grafica sulla schermata home del dispositivo. In altre parole, la “modalità Minnie” non esiste, si tratta solo di una semplice modifica dell’icona.

Nova Launcher è sicura?

Poiché per attivare questa fantomatica modalità Minnie è necessario scaricare un’app di terze parti, e sostanzialmente lasciarla inutilizzata sul telefono, è anche giusto chiedersi se tale app sia sicura e se il gioco valga la candela.

La risposta alla prima domanda è sì: fino ad oggi Nova Launcher non ha mostrato problemi di sicurezza gravi, non risultano bug di sicurezza non corretti e l’app non richiede più autorizzazioni di quelle effettivamente necessarie al suo funzionamento.

Per funzionare, però, Nova Launcher ha effettivamente bisogno di autorizzazioni molto ampie, che sarebbero giustificate se l’app venisse usata in tutto il suo potenziale e non, come nel caso della modalità Minnie, per cambiare una sola icona.

La risposta alla seconda domanda, per questo, è no: non vale la pena scaricare Nova Launcher se poi la dobbiamo usare soltanto per cambiare l’icona dell’app di WhatsApp con una foto di Minnie. Un giorno, in futuro, potrebbe comunque saltar fuori una vulnerabilità grave in quest’app e il nostro telefono sarebbe tra quelli attaccabili.