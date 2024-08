WhatsApp, nuovo aggiornamento per gli admin delle community

L’app di messaggistica più famosa al mondo è WhatsApp e negli ultimi tempi sta facendo parlare tanto di sé. Secondo quanto riportato, l’app di proprietà di Meta starebbe lavorando per lanciare nuove funzionalità molto interessanti per i suoi utenti. Questa volta, l’attenzione è rivolta alle Community e in particolare modo agli amministratori delle stesse. Questi potranno avere un maggior controllo sulla visibilità di determinate chat di gruppo.

Presto alcuni gruppi infatti potrebbero essere visibili solo per i membri invitati, restando nascosti per gli utenti che invece non hanno ricevuto alcuni invito.

WhatsApp prepara un aggiornamento per le Community, gli amministratori potranno gestire i gruppi con più privacy

Nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, più precisamente nella versione 2.24.17.5, c’è un’anteprima di una nuova funzionalità in fase di test. L’aggiornamento verte su alcune migliorie ed aggiunte che garantirono agli amministratori della Community di gestire chi può vedere specifiche chat di gruppo.

Gli amministratori della community avranno la possibilità di gestire la visibilità dei nuovi gruppi che creano. Selezionando questa funzionalità, possono dunque rendere le chat di gruppo invisibili ai membri della community che non hanno ricevuto un invito. In questo modo solo i membri invitati e gli amministratori potranno accedere al gruppo nascosto. Inoltre, una volta che il gruppo viene aggiunto alla Community, questa impostazione di visibilità non può essere modificata: un gruppo resta dunque nascosto se è nato per essere tale.

Al momento, solo una manciata di beta tester con l’ultima versione beta di WhatsApp per Android può provare la nuova funzionalità dedicata alle chat di gruppo della community. Ben presto però dovrebbe essere il turno anche di tutti gli altri utenti che sono iscritti al programma beta.

Questa nuova funzionalità renderà la gestione delle Community su WhatsApp molto più semplice. Per una volta, gli amministratori saranno in grado di impostare gruppi nascosti per chat private riguardanti argomenti sensibili, chat esclusive e quant’altro.