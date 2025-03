WhatsApp: ora l'AI di Meta è più semplice e rapida da usare

WhatsApp sta sperimentando un nuovo modo per interagire con Meta AI, rendendo tutto più veloce e intuitivo. Fino a oggi, per parlare con l’assistente bisognava aprire una chat come se fosse una normale conversazione. Con l’ultimo aggiornamento in beta per Android, le cose cambiano: Meta AI avrà una schermata dedicata, accessibile con un semplice tocco, senza dover passare dai soliti passaggi.

Un accesso immediato, senza passaggi inutili

L’idea è semplice: basta tenere premuto il pulsante flottante di Meta AI per attivare direttamente l’assistente. La novità più interessante? Non servirà più toccare alcun tasto per parlare, perché l’AI si metterà subito in ascolto non appena la schermata sarà aperta.

La funzione sarà attiva solo mentre la finestra dell’AI è visibile, evitando registrazioni indesiderate in background. Se si chiude la schermata, l’ascolto si interrompe automaticamente.

Privacy sotto controllo: il microfono è sempre segnalato

Una delle prime domande che potrebbero venire in mente riguarda la privacy: come si fa a sapere quando Meta AI sta effettivamente ascoltando? Al fine di fugare ogni dubbio, gli utenti Android avranno disposizione un’icona nella barra di Stato utile a segnalare il microfono attivo. Sarà proprio così che si riuscirà a capire quando l’assistente sta lavorando o quando è disattivato.

Meta AI diventa più personalizzabile

C’è anche una nuova opportunità per gli utenti, ovvero quella di modificare la voce dell’assistente servendosi della nuova schermata dell’interfaccia. Saranno dunque le persone a decidere quale sarà il tono da utilizzare, così da far diventare Meta AI quanto più affine alle loro esigenze.

Quando arriverà per tutti

Per ora, questa nuova funzionalità è disponibile solo nella versione beta di WhatsApp per Android e non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio globale. Inoltre, se i test andranno bene, è probabile che l’aggiornamento arrivi per tutti nelle prossime settimane. Bisogna quindi solo attendere un po’.