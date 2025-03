WhatsApp per Android si aggiorna: nella beta nuova gestione per le Community

WhatsApp continua a perfezionare l’organizzazione delle Community, rendendo più semplice la gestione delle conversazioni. All’interno della beta numero 2.25.7.2 riservata agli utenti Android, è stata scoperta una nuova sezione dedicata ai gruppi delle Community. Questa al momento è in fase di test, per cui non disponibile nell’app ufficiale. È inoltre accessibile direttamente dalla scheda Chat.

In più c’è da segnalare che non tutti gli utenti iscritti al programma beta per Android possono usare questa nuova funzionalità, in quanto WhatsApp l’ha resa disponibile solo per alcuni tester.

WhatsApp lancia un filtro per separare le chat delle Community

Il nuovo aggiornamento introduce un’opzione che permette di filtrare i gruppi legati alle Community, separandoli dalle altre chat personali o di lavoro.

Quando si accede per la prima volta alla sezione Community, WhatsApp mostrerà un messaggio che invita ad aggiungere questa nuova lista dedicata. In alternativa, sarà possibile attivare l’opzione in un secondo momento tramite un banner posizionato in alto nella schermata delle chat di gruppo.

Una volta attivata, WhatsApp creerà automaticamente una nuova sezione esclusivamente dedicata ai gruppi delle Community, evitando di doverli cercare manualmente tra le altre conversazioni.

Un’interfaccia più pulita e organizzata

Questo cambiamento si inserisce in un piano più ampio di WhatsApp per eliminare la scheda Community, che verrà presto sostituita da una nuova area dedicata alle chat basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è rendere l’app più intuitiva e meno dispersiva, permettendo agli utenti di accedere ai contenuti in modo rapido e ordinato.

Per chi non vuole attivare subito questa suddivisione, WhatsApp permetterà di aggiungere o rimuovere la sezione in qualsiasi momento tramite le impostazioni. In questo modo, ogni utente potrà personalizzare l’esperienza d’uso in base alle proprie preferenze. Sebbene l’aggiornamento sia stato lanciato solo per la versione beta riservata agli utenti Android, WhatsApp potrebbe ben presto ufficializzarlo anche per l’applicazione stabile in quanto avrà un impatto molto importante.