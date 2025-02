WhatsApp: ora creare le Community diventa semplicissimo

WhatsApp continua a rendere tutto più intuitivo. L’ultima novità riguarda la possibilità di creare community direttamente dalla scheda chat, senza dover passare per la sezione dedicata. Un piccolo cambiamento che potrebbe rendere tutto più semplice per chi gestisce gruppi numerosi. C’è infatti da registrare l’utilizzo sempre più frequente di questa risorsa che WhatsApp ha introdotto ormai qualche tempo fa. Un aggiornamento di questo genere potrebbe rendere tutto molto più agevole e soprattutto intuitivo anche per chi ancora non è avvezzo all’uso delle community.

Creare community diventa più facile su WhatsApp

La nuova opzione è stata aggiunta nel menu di overflow, quello che si apre con i tre puntini in alto a destra. In questo modo, chi vuole avviare una community può farlo senza dover cercare la scheda specifica.

Non è ancora chiaro se WhatsApp deciderà di rimuovere del tutto la scheda “Community”, ma sembra che l’azienda stia testando più modi per rendere le funzioni di gruppo più accessibili.

Anche i chatbot AI potrebbero arrivare nel mondo WhatsApp

Oltre a questa novità, WhatsApp sta lavorando a una scheda dedicata ai chatbot basati su intelligenza artificiale. L’idea è che questi strumenti possano aiutare gli utenti a gestire le community in modo più pratico. Insomma, il futuro dell’app potrebbe riservare cambiamenti ancora più interessanti.

Chi può provare la nuova funzione in arrivo su WhatsApp

Al momento, la possibilità di creare community dalla scheda chat è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Ma presto, questa funzione sarà estesa a un numero sempre maggiore di utenti.

WhatsApp continua a evolversi, cercando di semplificare le cose per tutti. E se questa nuova opzione renderà davvero più immediata la gestione delle community, di certo sarà una piccola rivoluzione per chi usa l’app ogni giorno.