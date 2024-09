WhatsApp si aggiorna: ecco gli eventi nei gruppi delle community

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata dagli utenti in tutto il mondo e non per questo si preclude dei miglioramenti. L’app infatti sta migliorando ulteriormente il suo comparto relativo alle funzionalità e in questo caso ce n’è una molto interessante in arrivo. Questa riguarda la gestione della community.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, il colosso sta per introdurre una feature dedicata agli eventi all’interno dei gruppi di annunci della community stessa. Attualmente in fase di beta testing, questa funzionalità promette di semplificare l’organizzazione degli eventi e anche la comunicazione all’interno di situazioni molto ampie. Questo renderebbe dunque più semplice per amministratori e membri restare informati e interconnessi con tutti

WhatsApp migliora le community: rende gli eventi molto meglio gestibili nei gruppi di annunci

Il punto cruciale di questo aggiornamento sta certamente nella sua integrazione con i gruppi di annunci delle community. Questi hanno una funzione centrale per aggiornamenti importanti e notifiche all’interno di questi particolari gruppi di utenti. Inoltre garantiscono che tutti i membri, in particolare i nuovi arrivati, ricevano informazioni importanti. Consentendo quindi agli amministratori di creare e gestire eventi direttamente all’interno di questi gruppi di annunci, WhatsApp garantisce la massima visibilità e più coinvolgimento.

Il metodo tradizionale di condivisione degli eventi nelle normali chat di gruppo delle community, spesso portava le informazioni a sparire sotto un gran cumulo di conversazioni slegate tra loro. La nuova funzionalità risolve dunque questo problema sfruttando un aspetto: la messaggistica riservata ai soli amministratori nei gruppi di annunci.

Questo nuovo aggiornamento in arrivo non solo fa risparmiare tempo, ma riduce anche al minimo i problemi di comunicazione che in genere possono derivare dalla pubblicazione dello stesso evento su più gruppi. Al momento non si sa quando tutto sarà effettivo, ma almeno per ora la fase di test sembra essere più che avviata per un numero ristretto di utenti.