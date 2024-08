WhatsApp, Community: aggiornamento per la durata degli eventi

WhatsApp, ad oggi l’app di messaggistica migliore al mondo, starebbe ora testando una nuova funzionalità che dovrebbe consentire agli utenti di impostare un orario di inizio e di fine per gli eventi creati nei gruppi delle community. Questa funzionalità, attualmente disponibile per alcuni beta tester, renderà certamente più facile per le persone la pianificazione dei propri programmi così da evitare sovrapposizioni.

La nuova funzionalità riguardante la durata apparirà nel caso in cui si dovesse creare un evento in un gruppo di annunci delle community non per i gruppi semplici. Gli utenti potranno selezionare un orario di inizio e di fine per l’evento e queste informazioni saranno visualizzate da tutti i membri del gruppo. Questa novità aiuterà le persone a vedere immediatamente quando avrà luogo un determinato evento e quanto durerà, così da poter pianificare il loro tempo di conseguenza.

La funzionalità che WhatsApp sta testando in merito alla durata è particolarmente utile per le grandi community in cui potrebbero essere programmati più eventi. Avendo orari di inizio e fine ben chiari per ogni evento, i membri possono evitare conflitti di programmazione assicurandosi così di poter partecipare a tutti gli eventi a cui sono interessati.

Oltre ad aiutare le persone a pianificare i propri programmi, la funzione di durata può anche aiutare a mantenere gli eventi ben organizzati e precisi. Impostando un orario di fine per un evento, gli organizzatori possono assicurarsi che questo non si protragga nel tempo in maniera eccessiva. Ciò può essere particolarmente utile per gli eventi che richiedono preparazione o un seguito continuo.

La funzione durata è ancora in fase di beta testing, ma si prevede che verrà distribuita a tutti gli utenti nelle prossime settimane. Questo è un chiaro segnale che l’azienda continua a migliorare la sua piattaforma e a renderla più utile per i suoi utenti.