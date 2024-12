WhatsApp più intelligente: ora si possono inoltrare i messaggi a Meta AI

Secondo quanto riportato dal celebre sito WABetaInfo, in fase di test nella beta 2.24.26.8 di WhatsApp per Android, ci sarebbe una nuova funzione. Con questa gli utenti potranno inoltrare i messaggi direttamente all’assistente Meta AI, semplificando nettamente il processo sia per il testo che per i file.

Come funzionerà l’inoltro a Meta AI su WhatsApp

Utilizzando questa nuova funzionalità, gli utenti avranno un gran vantaggio: potranno infatti inoltrare sia i messaggi che i contenuti multimediali direttamente a Meta AI. Sarà dunque come avere a che fare con un utente in chat vero e proprio, senza dover per forza di cose copiare ed incollare il testo manualmente o salvare il file sullo smartphone.

Nel caso in cui l’utente non dovesse fornire a Meta AI un contesto, l’intelligenza artificiale agirà autonomamente analizzando il contenuto preso così com’è. Le risposte saranno dunque date in base alle informazioni ricevute.

Con questa funzionalità dunque l’assistente intelligente diverrà più rapido e semplice da utilizzare. Questi sono alcuni esempi di quello che potrà fare:

Rispondere a domande legate ai messaggi o ai file inoltrati;

legate ai messaggi o ai file inoltrati; Condividere rapidamente immagini, video o GIF senza salvarli localmente;

senza salvarli localmente; Ridurre i passaggi necessari per interagire con l’assistente virtuale.

Si tratta di un miglioramento significativo che ottimizza l’esperienza utente, permettendo di risparmiare tempo e ridurre gli sforzi legati alla condivisione di contenuti.

Quando sarà disponibile su WhatsApp stabile

La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è attualmente disponibile nemmeno per i beta tester. Tuttavia, il suo arrivo in un aggiornamento futuro sembra ormai certo. Questa novità si aggiunge a una serie di miglioramenti che WhatsApp sta implementando per garantire maggiore praticità e innovazione ai propri utenti.

WhatsApp continua a lavorare per integrare strumenti sempre più avanzati, e la possibilità di inoltrare direttamente contenuti a Meta AI rappresenta un ulteriore passo verso un’applicazione più smart e funzionale.