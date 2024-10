WhatsApp aumenta la privacy per la gestione dei contatti con una funzione

Tra un aggiornamento e l’altro, WhatsApp pensa spesso a quella che è la privacy dei suoi utenti. Proprio per questo motivo, infatti la celebre applicazione di messaggistica istantanea sta introducendo una nuova funzionalità, la quale andrà a migliorare nettamente la privacy.

Più in particolare, gestire la sincronizzazione dei contatti risulterà molto più facile e sicuro, il tutto grazie alla nuova versione 2.24.21.26. Questa offre agli utenti un maggiore controllo sulla loro esperienza di sincronizzazione dei contatti. Tutto sta per diventare quindi più sicuro, ma per il momento non per tutti gli utenti.

WhatsApp: come cambia ora la gestione dei contatti sincronizzati su Android

Con la nuova funzione in arrivo che migliorerà il grado di privacy, gli utenti potranno gestire i contatti su tutti i dispositivi collegati al proprio account WhatsApp. Ciò significa che i contatti potranno essere aggiunti, modificati o eliminati da qualsiasi dispositivo collegato, senza dover utilizzare il telefono principale. Per fornire un esempio, chi usa WhatsApp su un tablet o su desktop può avere adesso la possibilità di modificare la propria lista di contatti interessando su tutti i dispositivi collegati, offrendo un’esperienza più rapida e comoda. Se un utente disattiva la sincronizzazione per un determinato account, WhatsApp smetterà di mostrare i contatti. Ciò dunque può aiutare a mantenere la privacy, evitando che alcuni contatti appaiano nella lista WhatsApp di un account secondario.

Questa nuova funzione relativa alla privacy è disponibile al momento solo ed esclusivamente per alcuni beta tester che hanno installato l’ultimo aggiornamento beta per Android direttamente dal Google Play Store. La funzionalità sarà estesa a un numero maggiore di utenti nelle prossime settimane. Questo dimostra quanto WhatsApp tenga alla sicurezza dei suoi utenti, soprattutto sul fronte dei contatti che sono uno degli elementi più sensibili in assoluto. Al momento non ci sono informazioni sull’eventuale rilascio in pianta stabile, ma dovrebbero arrivare durante i prossimi giorni.