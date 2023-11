Di WhatsApp si parla con una maggiore insistenza negli ultimi giorni non solo per le dichiarazioni circa la possibilità di vedere annunci pubblicitari nell’app. La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, infatti, si è arricchita di una nuova funzionalità legata alla privacy. È ora possibile nascondere il proprio indirizzo IP durante le chiamate effettuate sul servizio in verde.

Ad oggi, le chiamate su WhatsApp vengono stabilite come una connessione peer-to-peer diretta tra gli utenti. Questo serve a garantire la migliore qualità vocale possibile, ma implica la condivisione dei rispettivi indirizzi IP.

Ora però, come spiegato in un dettagliato post sul blog, è possibile nascondere proprio l’indirizzo IP all’altra persona in chiamata. «Gli indirizzi IP possono contenere informazioni di cui alcuni utenti più attenti alla privacy sono consapevoli, come la posizione geografica o il provider Internet», si legge. «Per risolvere questo problema, abbiamo introdotto una nuova funzionalità su WhatsApp che ti consente di proteggere il tuo indirizzo IP durante le chiamate. Quando abilitata, tutte le tue chiamate vengono inoltrate attraverso i server di WhatsApp e ciò garantisce che per gli altri partecipanti alla chiamata sia impossibile vedere il tuo indirizzo IP e, di conseguenza, la tua posizione geografica generale».

Ovviamente, tutte le chiamate inoltre tramite i server di WhatsApp restano protette dalla crittografia end-to-end e questo significa che nessuno, nemmeno Meta, può ascoltarle.

Il team di sviluppo di WhatsApp sottolinea in modo preventivo che abilitando questa feature potrebbe ridursi la qualità delle chiamate vocali. Se ciò non dovesse rappresentare un problema, la si può attivare seguendo questi pochi e semplici passaggi:

In WhatsApp, recarsi in Impostazioni → Privacy

Selezionare Avanzate (l’ultima voce)

Posizionare su On il toggle della funzione Proteggi l’indirizzo IP durante le chiamate

La feature sembra sia già disponibile a livello globale per tutti gli utenti. Nel caso in cui non dovessi vederla tra le impostazioni dell’app, controlla di aver scaricato l’ultimo aggiornamento disponibile di WhatsApp.