Finalmente su WhatsApp: questa funzione AI ti svolterà le chat per sempre

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, si prepara a introdurre una nuova funzione rivoluzionaria: la sintesi dei messaggi. Questa innovazione, attualmente in fase di sviluppo e individuata nella versione beta 2.25.15.12 per Android dal noto e affidabile blog WABetaInfo, mira a rendere più semplice la gestione delle conversazioni non lette, offrendo un riassunto automatico dei messaggi sia nelle chat private che nei gruppi e canali.

Riassunto chat WhatsApp con AI: come funzionerà

La funzione di sintesi messaggi sarà particolarmente utile per coloro che partecipano a gruppi molto attivi o seguono numerosi canali. Tuttavia, l’attivazione della funzione sarà opzionale, garantendo agli utenti il controllo totale sulla loro esperienza. È importante notare che questa opzione non sarà disponibile nelle conversazioni protette dalla funzione Advanced Chat Privacy, offrendo un ulteriore livello di protezione per le chat più sensibili.

La tecnologia alla base di questa funzione è denominata Private Processing e sfrutta le potenzialità di Meta AI per elaborare i messaggi in modo sicuro e protetto. Gli utenti, sommersi da numerosi messaggi non letti, potranno premere un pulsante dedicato per generare una sintesi, permettendo loro di recuperare rapidamente le informazioni più rilevanti senza dover scorrere manualmente tutte le conversazioni.

Il sistema Private Processing è progettato per mantenere intatta la crittografia end-to-end, un pilastro fondamentale dell’app. I messaggi originali non vengono memorizzati da nessuna parte, e il risultato della sintesi viene inviato al dispositivo dell’utente in modo completamente crittografato. Questo approccio assicura che né WhatsApp né Meta possano accedere ai dati personali degli utenti, rafforzando la fiducia nella piattaforma.

Inoltre, per dimostrare la trasparenza e l’affidabilità del sistema, WhatsApp ha annunciato l’intenzione di rendere open source alcuni componenti del Private Processing. Questa scelta permetterà ai ricercatori di sicurezza di verificare e validare le misure di protezione adottate.

Riassunto chat WhatsApp con AI: quando arriva

Attualmente, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è stata rilasciata nemmeno ai beta tester. WhatsApp prevede di fornire maggiori dettagli nei prossimi mesi, anticipando un importante passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella gestione delle comunicazioni digitali.