WhatsApp rilascia 10 nuove funzioni

WhatsApp annuncia una serie di nuove funzionalità per rendere l’esperienza utente più dinamica e coinvolgente nelle chat, nelle chiamate e negli aggiornamenti. Con queste novità, già in distribuzione anche ai profili italiani, l’app di messaggistica più popolare al mondo punta a migliorare la comunicazione visiva e l’interazione sociale tra gli utenti.

WhatsApp: novità per le chat

All’interno della sezione Chat, una delle novità più interessanti è l’introduzione delle emoji animate. Queste si animano automaticamente quando vengono inviate, aggiungendo un tocco di vivacità e dinamismo alle conversazioni.

Ma non è tutto: gli utenti potranno trasformare i video in sticker animati, espandendo ulteriormente le possibilità creative. Inoltre, chi usa gli avatar personalizzati, sarà in grado di creare sticker social unici, da condividere con i contatti che dispongono anch’essi di un avatar personalizzato.

Un’altra innovazione riguarda la gestione dei gruppi. Ora è possibile creare una chat collettiva senza dover aggiungere immediatamente i partecipanti. Gli utenti possono assegnare un nome al gruppo e invitare i membri successivamente tramite un link dedicato. Questa funzione offre maggiore flessibilità nella creazione di gruppi e semplifica l’organizzazione delle conversazioni collettive.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di associare una singola didascalia a più contenuti multimediali inviati contemporaneamente, migliorando la chiarezza e l’efficienza nella condivisione di foto e video.

WhatsApp: novità per le chiamate

Passando alla sezione Chiamate, gli sviluppatori di WhatsApp hanno introdotto sei nuovi filtri videochiamate e altrettanti effetti speciali. Questi strumenti sono utilizzabili sia durante le videochiamate che per scattare fotografie, rendendo le conversazioni video più creative e divertenti.

WhatsApp: novità per gli aggiornamenti

La sezione Aggiornamenti, invece, si arricchisce di nuove funzionalità pensate per migliorare l’interazione nei canali. Gli amministratori possono ora creare sondaggi con immagini per ciascuna opzione di risposta, aumentando il coinvolgimento visivo e offrendo un modo più accattivante per raccogliere feedback.

Inoltre, è stata implementata una funzione che consente di contrassegnare come importanti gli aggiornamenti preferiti, facilitando l’accesso rapido alle informazioni più rilevanti. Un’altra novità interessante è la possibilità di menzionare interi gruppi negli stati, notificando contemporaneamente tutti i membri e semplificando la comunicazione di massa.