WhatsApp: la novità per chi copia i messaggi

Una nuova e attesa funzionalità sta per approdare su WhatsApp, portando un miglioramento significativo nella gestione delle conversazioni. Si tratta della possibilità di effettuare una selezione parziale dei messaggi, già disponibile su iOS, ma che ora è in fase di sviluppo per gli utenti Android. Con questa nuova opzione, sarà possibile copiare solo le porzioni di testo desiderate, senza dover selezionare l’intero messaggio, rendendo la comunicazione più rapida ed efficiente.

La funzionalità è stata individuata nella versione beta 2.25.18.3 di WhatsApp beta Android, distribuita tramite il Google Play Beta Program. Gli utenti potranno selezionare specifiche parole o frasi semplicemente tenendo premuto sul messaggio e trascinando il cursore, introducendo così una maggiore flessibilità nella gestione delle informazioni condivise nelle chat.

Un’interfaccia moderna e intuitiva

L’implementazione di questa funzione selezione messaggi richiederà l’introduzione di un nuovo menu contestuale WhatsApp, simile a quello già presente su iOS. Questo aggiornamento non solo migliorerà l’aspetto visivo dell’applicazione, ma consentirà anche di sfruttare la selezione parziale in qualsiasi tipo di conversazione: dalle chat individuali ai gruppi, fino ai canali. Un passo avanti importante per uniformare l’esperienza tra i diversi sistemi operativi.

Attualmente, questa funzionalità non è ancora disponibile per i beta tester Android, poiché il team di sviluppo sta completando il design e la configurazione del nuovo menu contestuale. Tuttavia, una volta completata questa fase, l’aggiornamento promette di offrire un’esperienza d’uso ancora più fluida e omogenea.

La possibilità di effettuare una copia parziale messaggi rappresenta un cambiamento rilevante nella gestione delle conversazioni quotidiane. Questo strumento consentirà agli utenti di risparmiare tempo prezioso, evitando la necessità di modificare manualmente i testi copiati e riducendo il rischio di errori durante la condivisione di informazioni importanti. Ad esempio, in contesti lavorativi sarà più semplice estrapolare e condividere solo i dettagli essenziali, migliorando la produttività e la precisione.

Quando arriva la novità

La possibilità di selezionare solo parte dei messaggi ricevuti su WhatsApp è stata individuata da WABetaInfo nel codice dell’ultima app beta per Android e non c’è una chiara indicazione, da parte di Meta, sul quando questa funzione sarà resa disponibile a chi usa l’app standard.

Il fatto che la stessa funzione sia già disponibile su iOS, però, lascia intuire che è solo questione di tempo e, molto probabilmente, neanche molto.