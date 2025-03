WhatsApp si aggiorna: brani di Spotify negli aggiornamenti di stato

Le intenzioni di WhatsApp sembrano essere chiare secondo quanto avvistato nell’ultima beta 2.25.8.3. L’applicazione di messaggistica vuole infatti introdurre la possibilità di condividere i brani di Spotify direttamente all’interno dei suoi aggiornamenti di stato. Almeno per ora neanche gli utenti Android iscritti al programma beta possono avere modo di testare la funzione che in fase di sviluppo. Ben presto però dovrebbe arrivare anche per i beta tester.

L’idea è quella di rendere più immediata la condivisione musicale, proprio come avviene già su Instagram. Chi ascolta un brano su Spotify avrà la possibilità di pubblicarlo nel proprio stato di WhatsApp in pochi passaggi, senza dover copiare e incollare link.

Come funzionerà la condivisione dei brani Spotify su WhatsApp

Quando l’opzione sarà disponibile, ascoltando un brano su Spotify si potrà scegliere di condividerlo direttamente negli stati di WhatsApp. Il sistema genererà un’anteprima del brano, che includerà:

Il titolo della canzone ;

; Il nome dell’artista ;

; L’immagine di copertina dell’album ;

; Un pulsante per aprire il brano su Spotify.

In questo modo, i contatti potranno vedere e ascoltare la canzone senza bisogno di aprire il link in un secondo momento.

Privacy e rilascio della funzione per WhatsApp

Chiaramente non ci saranno problemi relativi alla sicurezza in quanto sono arrivate conferme da parte di WhatsApp in merito alla protezione mediante crittografia end-to-end. Questo sta a significare che solo i contatti selezionati potranno visualizzare la musica condivisa negli aggiornamenti di stato.

Almeno per ora, questa nuova funzionalità molto attesa non è disponibile in beta in quanto stanno andando avanti i test. Non è pertanto disponibile neanche per i tester iscritti al programma. Allo stesso tempo, WhatsApp sembra intenzionata a rilasciarla nei prossimi aggiornamenti, espandendo le possibilità di personalizzazione degli stati. Non resta altro che aspettare per vedere una grande novità molto attesa in arrivo sulla celebre applicazione di messaggistica.