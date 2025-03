WhatsApp si aggiorna con le animazioni per le icone della home

Qualcuno si chiede cosa abbia in serbo WhatsApp per i suoi utenti prossimamente e a quanto pare sono spuntate fuori delle indiscrezioni. Attraverso l’analisi dell’ultima beta infatti è venuto fuori l’update che porterà le icone animate nella parte inferiore della schermata home. Si tratta di quelle che consentono agli utenti di poter accedere alle sezioni Chat, Aggiornamenti, Community e Chiamate.

Come funzionano le nuove animazioni di WhatsApp

L’aggiornamento è stato individuato nella versione beta 2.25.6.10 per Android, ed è stato mostrato in anteprima dal portale specializzato WABetaInfo, che ha condiviso una GIF con il funzionamento della nuova interfaccia. Quando si tocca una delle icone, questa si anima leggermente, offrendo un effetto visivo più dinamico.

Al momento, la funzione è presente solo nella versione di prova per Android, mentre non è ancora disponibile per gli utenti iPhone. Tuttavia, se l’aggiornamento dovesse essere confermato nella versione stabile, è probabile che le animazioni vengano implementate anche su iOS, su WhatsApp Web e sulle versioni per PC Windows e Mac. In questi casi, il movimento potrebbe attivarsi con un clic del mouse o passando sopra le icone con il cursore.

Cosa significa questo aggiornamento

L’introduzione di piccole animazioni non cambia il modo in cui usiamo WhatsApp, ma rientra in un processo di aggiornamento continuo dell’interfaccia. Molte app di successo, come Instagram o Telegram, aggiungono effetti visivi per rendere l’esperienza più fluida e moderna.

Inoltre, questa novità non è l’unica su cui WhatsApp sta lavorando. Nelle ultime settimane, sono emerse altre funzionalità in fase di test, tra cui:

Trascrizione automatica dei messaggi vocali , per leggere anziché ascoltare;

, per leggere anziché ascoltare; Salvataggio dei messaggi come bozze , per riprendere la scrittura in un secondo momento;

, per riprendere la scrittura in un secondo momento; Nuovi effetti per foto e video, che migliorano l’editing direttamente dall’app.

Il nuovo aggiornamento appartiene al momento alla versione beta di WhatsApp, che potrebbe essere non confermata come tutte le altre prima di arrivare ufficialmente. Ovviamente nel caso in cui tutto dovesse andare a buon fine, si procederà ad aggiornare la piattaforma in pianta stabile per tutti gli utenti già nelle prossime settimane.