Recenti post pubblicati dagli attori Jesse Tyler Ferguson e Eric Stonestreet sembravano suggerire un imminente revival di Modern Family, una delle serie comedy più amate e seguite degli ultimi anni. In realtà, dietro i loro ritorni sull’amato set c’era Meta. O meglio, WhatsApp.

Quattro membri del cast della serie Modern Family hanno ripreso i loro iconici ruoli per un nuovo spot pubblicitario di WhatsApp. Nella divertente clip (che sta facendo il giro del web, per ovvi motivi) si vedono Phil Dunphy (Ty Burrell), Claire Dunphy (Julie Bowen) e Cameron Tucker (Eric Stonestreet) scambiarsi commenti sul alcune foto condivise nella chat di gruppo di cui fanno parte.

Nella chat con i membri della famiglia non c’è però Mitchell Pritchett (Jesse Tyler Ferguson), escluso dagli altri a causa del suo nuovo smartphone Android, che si traduce in un’esperienza pessima (“foto sfocate, reaction strane”) perché gli altri usano esclusivamente iMessage.

A questo punto entra in gioco un imbianchino, che suggerisce a tutti di utilizzare WhatsApp, la piattaforma di messaggistica sicura che non prevede limiti in base allo smartphone in uso. Il messaggio è dunque molto chiaro: tutti gli utenti, che abbiano un iPhone o uno smartphone Android, possono usare le stesse funzioni, senza compromessi.

Will Cathart di Meta sottolinea nel suo post su X che la grande accelerata di WhatsApp negli Stati Uniti è una conseguenza della volontà degli utenti di usare un servizio di messaggistica sicuro e senza limitazioni. Il tempismo poi non è casuale, perché Apple ha annunciato il supporto dello standard RCS con iOS 18 e quindi è meglio lanciarsi in anticipo alla conquista degli utenti.

WhatsApp is growing quickly in the US because people want a private and secure way to text and call across iPhone and Android.

No one likes the green blue divide and the Modern Family cast is helping us spread the word: https://t.co/lRvAoDsHQh

— Will Cathcart (@wcathcart) June 18, 2024