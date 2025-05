WhatsApp: tutta la verità sul "cestino nascosto"

La notizia della settimana è che sarebbe stato scoperto un fantomatico “cestino nascosto” di WhatsApp e che basterebbe svuotarlo per recuperare “decine di giga di memoria“. Si tratta della seconda notizia sensazionalistica su WhatsApp nel giro di pochi giorni, dopo quella sulle immagini che infettano il telefono con la steganografia ma, in realtà, anche questa è una falsa notizia.

I file multimediali che riceviamo e inviamo tramite WhatsApp si accumulano nel tempo, occupando una quantità significativa di memoria sul nostro dispositivo. Anche quando pensiamo di aver eliminato questi contenuti, spesso rimangono nascosti nei meandri della memoria dello smartphone, contribuendo a intasare lo spazio disponibile. C’è sicuramente una funzione integrata nell’app per liberare spazio su WhatsApp, ma non è affatto segreta.

Come liberare spazio WhatsApp

La funzionalità in questione è la già nota Gestisci Spazio, una sezione dell’applicazione che permette di monitorare e rimuovere i contenuti che occupano più memoria. Non c’è nulla di nascosto o nuovo in questa opzione: è presente da anni e si dimostra uno strumento essenziale per mantenere il proprio dispositivo performante.

Per accedere a questa funzione e iniziare a liberare spazio, segui questi semplici passaggi:

Apri l’app di WhatsApp

Vai su Impostazioni

Seleziona la voce “Spazio e dati”

Tocca su “Gestisci spazio”

All’interno di questa sezione troverai un elenco dettagliato dei file più ingombranti, suddivisi per categoria. Potrai selezionare ed eliminare i contenuti indesiderati, recuperando spazio prezioso sul tuo dispositivo. È importante ricordare che i file eliminati con questa procedura non saranno recuperabili, quindi assicurati di salvare quelli importanti prima di procedere.

Metodi alternativi per dispositivi Android

Gli utenti Android possono sfruttare un metodo manuale per gestire i file multimediali di WhatsApp. Utilizzando un file manager, è possibile navigare fino al percorso Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

In questa directory troverai tutte le cartelle contenenti i file inviati e ricevuti, inclusi quelli che non sono più visibili nelle conversazioni. Questa soluzione è particolarmente utile per individuare e rimuovere file duplicati o non più necessari.

Prima di eliminare qualsiasi contenuto, è buona pratica salvare i file importanti nella galleria del telefono o su un servizio di archiviazione cloud. Inoltre, l’ordinamento per dimensione ti aiuterà a identificare rapidamente i file più pesanti, facilitando la gestione dello spazio. Una regolare manutenzione dei file nascosti non solo aiuta a liberare spazio, ma contribuisce anche a mantenere il dispositivo fluido e reattivo, evitando rallentamenti causati dalla memoria dello smartphone piena.