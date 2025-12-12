WhatsApp: tutte le novità in arrivo per Natale

Meta continua a perfezionare la sua applicazione di messaggistica di punta, introducendo una serie di aggiornamenti significativi volti a migliorare l’esperienza utente proprio nel periodo più frenetico dell’anno. Attraverso un recente annuncio ufficiale, l’azienda ha fatto il punto della situazione, presentando un “recap” completo delle nuove funzionalità che sono state appena introdotte o che sono in fase di rilascio.

Questo pacchetto di aggiornamenti tocca diversi aspetti dell’ecosistema WhatsApp, dalla gestione delle chiamate all’integrazione sempre più massiccia dell’intelligenza artificiale, fino a miglioramenti estetici e funzionali per la versione desktop. L’obiettivo dichiarato è rendere più semplice la connessione con le persone importanti, offrendo strumenti più versatili e moderni.

WhatsApp: le novità

La lista delle funzionalità introdotte è corposa e variegata. Uno dei cambiamenti più interessanti riguarda la gestione delle chiamate perse: quando un utente non risponde, è ora possibile registrare immediatamente una nota vocale o video (a seconda del tipo di chiamata) con un solo tocco, rendendo di fatto obsoleta la vecchia segreteria telefonica.

Anche le chat vocali ricevono un aggiornamento utile: ora è possibile inviare reazioni durante la conversazione in diretta senza interrompere chi sta parlando, permettendo di esprimere un feedback rapido senza “suonare” all’intero gruppo. Per quanto riguarda le videochiamate di gruppo, è stata introdotta una funzione che mette automaticamente in primo piano chi sta parlando, aumentando la chiarezza della conversazione.

L‘intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale in questo aggiornamento. Meta AI ha integrato nuove capacità di generazione immagini basate su modelli come Midjourney e Flux, promettendo enormi miglioramenti nella creazione di contenuti visivi, ideali per gli auguri festivi. Inoltre, è ora possibile animare qualsiasi foto trasformandola in un breve video grazie all’AI.

Non mancano le novità per l’interfaccia e la versione desktop. Su computer (Mac, Windows e Web) arriva una nuova scheda media che permette di cercare documenti, link e file multimediali in un unico luogo organizzato, velocizzando il lavoro. Nelle chat, le anteprime dei link sono state ripulite per accorciare gli URL lunghi e mantenere la conversazione più fluida.

Infine, per quanto riguarda gli “Stati“, sono stati aggiunti adesivi interattivi, testi musicali e domande a cui gli altri possono rispondere, mentre nei Canali gli amministratori possono ora porre domande dirette per coinvolgere il pubblico in tempo reale.

Quando arrivano le novità

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, le notizie sono molto positive per gli utenti impazienti di provare queste funzioni. Meta ha esplicitamente promesso l’arrivo di questo pacchetto di aggiornamenti “giusto in tempo per le festività“, indicando quindi una finestra di lancio estremamente breve e imminente.