WhatsApp: un nuovo trucco per essere invisibili è ora gratis

Nel 2024 per WhatsApp è stato tutto più semplice soprattutto per quanto riguarda la crescita della piattaforma e del numero di utenti. Il merito va attribuito a tutti gli aggiornamenti che sono arrivati, migliorando nettamente un organigramma già ben consolidato all’interno della società odierna. La famosissima chat colorata di verde è stabilmente al primo posto con oltre 2,5 miliardi di utenti e a quanto pare non intende perderne neanche uno.

Negli anni le lotte contro le altre piattaforme sono state serrate e anche contro le applicazioni di terze parti che permettevano di usare funzionalità ai limiti della legalità. Da qualche mese gli utenti stanno segnalando la presenza di una nuova applicazione molto semplice da usare e che garantirebbe l’occultamento dell’ultimo accesso.

WhatsApp: come funziona l’app di terze parti Unseen che rende ogni utente invisibile

Una delle funzionalità che WhatsApp consente agli utenti che vogliono avere un livello di privacy superiore è certamente quella di poter nascondere l’ultimo accesso. Basta infatti andare all’interno delle impostazioni per attivare questa funzione, la quale esiste fin da quando è stata lanciata l’applicazione colorata di verde. È infatti proprio in questo modo che le persone riescono ad evitare che qualcuno possa sapere il momento esatto in cui hanno abbandonato la chat per l’ultima volta. Ovviamente da qui ne deriva uno svantaggio, anche se minimo in quanto spesso a coloro che attivano questa funzionalità poco interessa degli altri: non è possibile vedere l’ultimo accesso altrui, esattamente come avviene per gli altri nei confronti di chi nasconde il proprio.

Con Unseen si possono intercettare con un’app di terze parti tutti i messaggi che arrivano. Questo garantisce quindi la lettura di ogni contenuto senza dover aprire WhatsApp. Questo significa una sola cosa: non ci sarà bisogno di attivare la funzione che nasconde il proprio ultimo accesso. Gli utenti potranno infatti tenerlo attivo garantendosi anche la possibilità di vedere quello degli altri ma riuscendo comunque a nascondersi con Unseen. Al momento l’applicazione è disponibile solo per Android e in formato apk.