WhatsApp vuole consentire l'invio di VIDEO e FOTO in HD di default

È stato uno degli aggiornamenti più epocali e desiderati in assoluto, tra quelli più famosi del 2023. Con l’introduzione della possibilità di inviare i file multimediali, più in particolare foto e video, in HD, WhatsApp ha dato ancora più lustro alla sua piattaforma.

Sono passati ormai diversi mesi da questa nuova introduzione e adesso tutto sembra essere pronto ad essere ulteriormente migliorato. A quanto pare la nuova funzionalità pronta ad essere inserita da WhatsApp offrirà finalmente agli utenti l’opportunità di scegliere la qualità di caricamento dei file mediali già di default.

Al momento la funzione sembrerebbe essere disponibile solo nella versione beta numero 2.24.7.17, destinata ad un numero ridotto di tester.

WhatsApp: l’utente potrà scegliere la qualità HD di foto e video come predefinita

Coloro che hanno utilizzato WhatsApp per un certo periodo di tempo, o qualsiasi app di messaggistica, sicuramente avranno affrontato un problema: quello di inviare un’immagine o un video in buona qualità.

Subito dopo l’invio, il risultato era un vero disastro: le immagini e i filmati sembravano perdere il fuoco e di dettaglio. Tutto ciò è stato fortunatamente risolto nel corso del tempo, più in particolare l’anno scorso. WhatsApp ha introdotto l’opportunità di selezionare il formato per ogni foto o video da inviare, garantendo all’interlocutore la massima qualità.

In questo modo, l’utente può decidere se inviare il contenuto multimediale in qualità standard o HD. Tutti ormai si servono di questa funzionalità ma ben presto WhatsApp farà di più. Bolle in pentola un nuovo aggiornamento che concederà la possibilità di inviare i propri video e le proprie foto in qualità HD come impostazione predefinita.

Tutto ciò sarà raggiungibile direttamente tramite le impostazioni dell’applicazione. Il menù che ne viene fuori consente di selezionare di default la qualità tra quella standard e HD. Una volta salvati i parametri, tutti i file multimediali inviati saranno in alta definizione, senza il bisogno di dover scegliere.