Wikipedia usa l'AI per scrivere gli articoli?

Wikipedia compie un ulteriore passo verso il futuro integrando l’uso dell’intelligenza artificiale nei suoi processi editoriali, ma senza mai sostituire il ruolo centrale dei suoi collaboratori umani. Con un post sul suo blog ufficiale, la Wikimedia Foundation spiega che l’intelligenza artificiale sarà un potente alleato per i volontari che tengono in piedi l’enciclopedia gratuita, ma mai un sostituto del giudizio umano e della cura editoriale

Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di una nuova strategia AI annunciata dalla Fondazione, che punta a combinare la tecnologia con l’impegno della comunità. L’obiettivo è chiaro: eliminare barriere tecniche e ottimizzare i flussi di lavoro, preservando il ruolo fondamentale dei volontari Wikipedia come cuore pulsante dell’enciclopedia online.

Wikipedia: il nuovo piano AI

Il piano strategico si basa su quattro direttrici principali, ideate per supportare e potenziare il contributo umano attraverso l’ausilio tecnologico:

Automatizzare le attività ripetitive per i moderatori, garantendo così la qualità e l’integrità dei contenuti

Fornire strumenti avanzati agli editori per migliorare l’efficienza nella ricerca e gestione delle informazioni

Implementare sistemi di traduzione automatizzata, abbattendo le barriere linguistiche e arricchendo il contesto locale

Introdurre percorsi di formazione assistita per i nuovi volontari, agevolando il loro ingresso nella comunità

Questo approccio riflette l’impegno della Fondazione nel promuovere un’IA open source che sia inclusiva e accessibile a tutti.

Wikipedia è fonte per l’AI

È interessante notare che Wikipedia è già una delle principali fonti utilizzate per l’addestramento dei modelli di IA generativa, in modo talmente massiccio da aver subito anche dei contraccolpi tecnici non indifferenti.

Ora la fondazione sta incorporando queste stesse tecnologie per migliorare i propri processi. Questo crea un circolo virtuoso di conoscenza, in cui la piattaforma non solo contribuisce allo sviluppo dell’IA, ma ne beneficia direttamente per potenziare il proprio funzionamento.

Con questa nuova direzione, la Wikimedia Foundation riafferma la propria missione: rendere il sapere universalmente accessibile, valorizzando al contempo il contributo insostituibile dei volontari Wikipedia, che da sempre rappresentano l’anima del progetto. La tecnologia, quindi, non è vista come una minaccia, ma come un’opportunità per rafforzare il legame tra innovazione e partecipazione umana.