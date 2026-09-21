Winamp prepara il grande ritorno: il nuovo player punta oltre lo streaming

Winamp prepara un nuovo ritorno con una formula molto diversa dal semplice aggiornamento del celebre player musicale.

L’azienda ha annunciato un accordo con Deezer per integrare una piattaforma di streaming white-label nella prossima versione del player, mantenendo però il controllo sul marchio e sull’esperienza utente Il progetto punta a riunire streaming, musica salvata sul dispositivo, radio Internet, podcast e raccolte personali accessibili dal cloud. La presentazione ufficiale chiarisce che il servizio nascerà come abbonamento premium direttamente associato a Winamp.

L’annuncio arriva dopo una lunga evoluzione del software, nato nell’era della musica digitale locale e oggi chiamato a confrontarsi con servizi costruiti nativamente attorno allo streaming. La disponibilità commerciale e prevista nella prima meta del 2027. Il lettore, molto popolare a cavallo tra fine anni ’90 e inizio del nuovo millennio, è diventato open source da un paio di anni.

Cosa cambia con l’entrata in scena di Deezer

Il punto centrale dell’accordo riguarda la divisione dei compiti. Deezer fornirà tecnologia di streaming e catalogo musicale globale, mentre Winamp svilupperà il prodotto attraverso la propria interfaccia. L’integrazione sarà nativa, quindi l’offerta non dovrebbe presentarsi come un semplice collegamento esterno al servizio Deezer. Il modello consente a Winamp di concentrare lo sviluppo sull’esperienza del player, evitando di costruire autonomamente l’infrastruttura necessaria per distribuire un catalogo musicale su larga scala.

La proposta mantiene inoltre un legame diretto con la base storica del programma. Winamp dichiara che il player desktop continua a essere utilizzato da oltre 40 milioni di persone nel mondo e che, dopo il lancio della nuova piattaforma, anche quella versione potrà accedere all’abbonamento musicale.

Il nuovo Winamp punta oltre lo streaming

La principale differenza rispetto a un normale servizio musicale riguarda la gestione di sorgenti differenti.

Il nuovo player dovrebbe permettere di affiancare il catalogo in abbonamento alle librerie musicali locali, alle stazioni radio Internet, ai podcast e alle raccolte personali nel cloud. Sul piano tecnico, una simile architettura richiede di coordinare metadati, ricerca, autenticazione e code di riproduzione provenienti da sistemi con caratteristiche differenti. I file locali dipendono infatti dalla libreria dell’utente, mentre i contenuti remoti sono legati ai servizi online e alle relative autorizzazioni.

Winamp promette anche un’interfaccia altamente personalizzabile e nuove funzioni social, ma non ha ancora spiegato come saranno implementate. Mancano informazioni pubbliche su eventuali plugin, API, compatibilità con le skin storiche o modalita di sincronizzazione tra dispositivi. La cautela e importante: le aziende hanno descritto la direzione del prodotto, non una specifica tecnica completa.

Per Deezer, l’intesa rappresenta anche un’applicazione concreta della propria offerta per aziende e partner. La società fornisce infatti tecnologia e catalogo a marchi che vogliono proporre esperienze musicali con la propria identità. Nel caso Winamp, il servizio sarà commercializzato sotto il marchio del player, mentre Deezer restera il fornitore della componente tecnologica e dei contenuti musicali.