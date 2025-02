Windows 11 24H2 elimina preferiti, recenti e consigliati da Esplora file

Microsoft ha introdotto alcune modifiche in Windows 11 con la build 26120.3281, per conformarsi alle normative europee. Tra le novità, la rimozione delle voci Preferiti, Più recenti e Consigliati da Esplora file per utenti Entra ID, una misura che migliora la privacy e potrebbe ottimizzare le prestazioni.