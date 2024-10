Windows 11 24H2 KB5044384 sistema i problemi con SFC

Il comando SFC corrisponde a un’utilità di Windows chiamata System File Checker che verifica l’integrità dei file di sistema e sostituisce eventuali file danneggiati o mancanti con le versioni corrette presenti nella cache di sistema. È molto utile per risolvere errori di sistema, crash o instabilità causati da file di sistema corrotti.

In tante guide si trovano consigli facenti riferimento all’uso del comando SFC prima di DISM per riparare i file di sistema. In realtà è vero proprio il contrario: in generale, è meglio eseguire prima DISM e poi SFC per garantire una riparazione completa:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth : questo comando ripara l’immagine di sistema di Windows, che è utilizzata da SFC per sostituire i file danneggiati. Eseguire DISM per primo garantisce che l’immagine di sistema sia integra e priva di problemi.

sfc /scannow : una volta eseguito DISM, si può procedere con SFC, che utilizza l’immagine riparata da DISM per verificare e correggere i file danneggiati sul sistema.

Windows 11 24H2 segnalava sempre la presenza di file danneggiati: ora non più con il pacchetto KB5044384

Considerato ancora come pacchetto opzionale, KB5044384 è l’aggiornamento cumulativo appena distribuito da Microsoft attraverso Windows Update che costituisce una sorta di “assaggio” di quanto sarà rilasciato a novembre.

La principale novità di KB5044384, è che lo strumento permette di risolvere un bug recentemente segnalato da tanti utenti di Windows 11 24H2 e che portava l’utilità SFC a indicare erroneamente come danneggiati un nutrito gruppo di file e componenti di sistema.

KB5044384 può essere rinvenuto nella lista degli aggiornamenti facoltativi di Windows 11, nella finestra di Windows Update, oppure scaricato e installato manualmente dal Microsoft Update Catalog. Con l’applicazione del pacchetto Windows 11 24H2 passerà al numero di versione/build seguente: 26100.2161.

Le altre novità introdotte con KB5044384

L’aggiornamento KB5044384 di Windows 11 introduce un totale di 24 correzioni e miglioramenti. Tra le novità più rilevanti, c’è la possibilità di disattivare le notifiche di alcune app, semplicemente selezionando i puntini di sospensione nelle notifiche stesse o attraverso il menu Impostazioni.

Microsoft ha anche introdotto una nuova interfaccia per l’inserimento delle password WiFi, che ora segue il design visivo di Windows 11. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo tasto di scelta rapida per l’assistente vocale, consentendo di copiare rapidamente il contenuto pronunciato. Per quanto riguarda l’accessibilità, l’assistente leggerà automaticamente il contenuto dei messaggi email nella nuova versione di Outlook.