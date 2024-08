Sono tantissimi i videogiocatori che, per il loro PC da gaming, hanno deciso di affidarsi ai processori di AMD anziché quelli di Intel. E per loro c’è un’ottima notizia: l’aggiornamento 24H2 di Microsoft per Windows 11 migliora le performance delle CPU della serie Ryzen 9000, ma porta con sé vantaggi anche per alcune CPU con qualche anno in più sulle spalle.

Windows 11 24H2 è un toccasana per alcuni processori AMD Ryzen

La conferma è arrivata dall’ultimo video di Hardware Unboxed (disponibile qui), dove si certifica un incremento delle prestazioni del 10% su giochi a 1080p eseguiti su un PC con processore Ryzen 7700X. Su Windows 11 24H2, ovviamente. Per quanto riguarda invece il Ryzen 9700X, lanciato solo pochi giorni fa, l’aggiornamento in questione comporta in media un miglioramento delle prestazioni dell’11%.

Benefici sono stati notati anche da KitGuru (qui il video), che ha effettuato i suoi test sui processori 7800X3D e 7950X. E sempre per merito della versione 24H2 di Windows 11.

I risultati dei test benchmark appena citati arrivano a distanza di poche settimane dal lancio delle CPU Zen 5. Windows 11 24H2 migliorerà sicuramente le performance anche di questi nuovi processori, che, almeno in base alle prime recensioni apparse in rete, non sembrerebbero offrire dei reali vantaggi rispetto ai chip di due anni fa. Per Steve Walton di Hardware Unbox, “in termini di gaming, il 9950X è un vero flop“.

Immaginiamo che alcuni utenti non vedano l’ora di installare questo aggiornamento, ma bisogna pazientare ancora un po’: il rilascio della versione 24H2 di Windows 11 è previsto per la fine di settembre. In alternativa, con tutti i pro e i contro del caso, è possibile aderire al programma Windows Insider per ricever le build Insider.