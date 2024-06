Windows 11 24H2, sospesa la distribuzione dell'aggiornamento

Con due laconiche righe pubblicate nel post che annunciava la disponibilità di Windows 11 24H2, Microsoft afferma di aver sospeso la distribuzione del pacchetto di aggiornamento.

La pubblicazione del pacchetto Windows 11 24H2, il terzo feature update della storia del sistema operativo, è attesa tra settembre e ottobre 2024. A fine maggio scorso Microsoft ne confermava la pubblicazione sotto forma di Release Preview, versione di anteprima aggiornata, destinata a un’ampia platea di utenti.

Nella nota appena diramata, i tecnici della società guidata da Satya Nadella osservano: “abbiamo sospeso la distribuzione di Windows 11 24H2 nel canale Release Preview. La riprenderemo nel corso delle prossime settimane“.

Cosa comporta la decisione di Microsoft su Windows 11 24H2

Da oggi, quindi, chi digita Insider nella casella di ricerca di Windows 11, sceglie Impostazioni Programma Windows Insider e prova ad aderire al programma di test delle versioni di anteprima del sistema operativo (canale Release Preview), non riceverà più Windows 11 24H2. Fintanto che Microsoft non ne ripristinerà la distribuzione nel giro di qualche settimana.

Il temporaneo ritiro dal canale Release Preview potrebbe far posticipare anche la distribuzione della versione finale dell’aggiornamento. La pubblicazione della versione finale potrebbe slittare un po’ più avanti nel corso della prossima stagione autunnale.

UUP dump continua a fornire gli script per il download: le indicazioni su come provare Windows 11 24H2 prima di tutti gli altri restano quindi valide.

Perché Microsoft ha deciso di ritirare l’anteprima pubblica

Microsoft non ha chiarito perché abbia deciso di interrompere temporaneamente la distribuzione di Windows 11 24H2. È comunque piuttosto facile fare qualche ipotesi.

Innanzi tutto, c’è il polverone sollevato dalla funzionalità Recall, al momento disponibile soltanto nella versione destinata ai dispositivi dotati di chip ARM. Dopo le proteste sollevatesi nei giorni scorsi, la società ha deciso di renderla opzionale ed evitarne l’attivazione automatica al momento dell’installazione del feature update. Questo “cambio di rotta”, tuttavia, necessita di un intervento diretto sull’immagine dell’update.

Tanti utenti, dopo aver aggiornato da Windows 11 23H2 alla release di anteprima di 24H2, hanno inoltre iniziato a riscontrare messaggi di errore relativi a RunDLL. Si tratta di un componente di Windows che permette di eseguire le funzioni contenute in una libreria DLL.

Il problema, che non interessa chi effettua un’installazione da zero, sembra collegato al Program Compatibility Assistant Service (PCA Service), servizio incaricato di monitorare i programmi in esecuzione e avviare alcune attività.

I bug segnalati dagli utenti sono però molti di più e riguardano la gestione dello sfondo del desktop, il comportamento anomalo di alcune applicazioni (come Word, che sembrano congelate), il blocco dei videogiochi caricati attraverso la piattaforma Steam.