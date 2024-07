Windows 11: a breve stop al supporto di queste due versioni

Windows 11 tra pochi mesi spegnerà tre candeline (la release iniziale è di ottobre 2021), ma questo significa anche che per far spazio al nuovo bisogna “abbandonare” qualcosa che ormai appartiene al passato. In particolare, si parla delle versioni 21H2 e 22H2, che a breve non saranno più supportate da Microsoft.

L’azienda statunitense ha condiviso con i suoi utenti una documentazione ufficiale per comunicare che delle due versioni sopracitate di Windows 11 restano solo 90 giorni di supporto. Cosa succederà dopo? Semplicemente, non riceveranno più aggiornamenti, patch di sicurezza e correzioni di bug.

Non bisogna però andare nel panico, perché la release 21H2 in realtà già da diverso tempo non è più supportata per gli utenti base. Le uniche versioni che infatti ricevono ancora aggiornamenti sono le Enterprise, Education e IoT Enterprise. Per quanto riguarda invece la release 22H2, Microsoft ha comunicato che interromperà il supporto delle edizioni Home e Pro.

«Il prossimo aggiornamento di sicurezza di ottobre 2024, che verrà rilasciato l’8 ottobre 2024, sarà l’ultimo update disponibile per queste edizioni. Dopo questa data, i dispositivi che eseguono queste edizioni non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e di anteprima mensili contenenti protezioni dalle ultime minacce alla sicurezza», scrive la società di Redmond.

Per gli utenti che utilizzano queste due release, i dispositivi verranno aggiornati automaticamente alla versione 23H2 così da poter rientrare pienamente nel supporto.

Per aiutarti a rimanere protetto e produttivo, Windows Update avvierà automaticamente un aggiornamento delle funzionalità per i dispositivi aziendali di Windows 11 non gestiti reparti IT quando questi saranno prossimi alla fine della manutenzione. Passando a Windows 11, versione 23H2, il tuo dispositivo continuerà a ricevere supporto e aggiornamenti mensili che sono essenziali per la sicurezza e la salute dell’ecosistema.

La release citata da Microsoft è anche l’ultima versione di Windows 11 ad oggi disponibile, e sarà supportata con update e patch di sicurezza fino a novembre del 2025.