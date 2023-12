Windows 11 abbandona la Legacy Console: il vecchio prompt dei comandi resta

Con le versioni più recenti di Windows, Microsoft ha introdotto il nuovo Windows Terminal, applicazione che funge da raccoglitore per un ampio ventaglio di interfacce a riga di comando. Accanto alla nuova finestra del terminale, utile per eseguire cmdlet e script PowerShell, gli utenti possono utilizzare il più tradizionale prompt dei comandi ( cmd ), ma anche Azure Cloud Shell e interagire con le distribuzioni Linux installate grazie a WSL (Windows Subsystem for Linux). Windows Terminal offre una pratica interfaccia a schede: ciò significa che è ad esempio possibile eseguire istruzioni dalla riga di comando con cmd mentre si interagisce con la bash GNU/Linux.

Microsoft abbandona la Legacy Console Mode

A dicembre 2023, Microsoft ha annunciato che la Legacy Console Mode diventa adesso una soluzione accantonata a non più supportata. La modifica interessa tutte le future versioni di Windows 10 e Windows 11. Gli utenti interessati a ripristinare questa modalità, potranno eventualmente utilizzare la sezione Gestisci funzionalità facoltative del sistema operativo.

Legacy Console Mode, tuttavia, è uno strumento di compatibilità sviluppato da Microsoft per consentire l’esecuzione di applicazioni a riga di comando più datate che potrebbero non funzionare correttamente con le versioni più recenti del prompt dei comandi di Windows.

Per la stragrande maggioranza degli utenti questo non è un problema: la Legacy Console Mode era infatti disattivata per impostazione predefinita. Poteva essere eventualmente abilitata cliccando con il tasto destro sulla barra degli indirizzi della finestra del prompt dei comandi, cliccando su Opzioni e infine spuntando la casella Usa console legacy in basso.

Perché l’addio alla Legacy Console non è un problema

Per anni, chi ha utilizzato il prompt dei comandi di Windows, si è scontrato con limitazioni non di poco conto. Si pensi, ad esempio, alle difficoltà in fase di ridimensionamento della finestra o l’impossibilità di usare la combinazione di tasti CTRL+V per incollare del testo nella schermata del prompt dei comandi.

Non c’è ragione di guardare indietro e tornare alla Legacy Console: in primis perché già la finestra che appare digitando cmd consente ad esempio di utilizzare una serie di scorciatoie utilissime per la gestione del testo:

CTRL + A – Seleziona tutto il contenuto della finestra del prompt

CTRL + C – Copia testo

CTRL + F – Trova testo

CTRL + M – Seleziona testo

CTRL + V – Incolla testo

CTRL + ↑/↓ – Effettua uno scorrimento riga per riga in entrambe le direzioni

CTRL + Pag. su/Pag. giù – Scorre il contenuto della finestra del prompt a pagine