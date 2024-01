Windows 11, accesso istantaneo alle foto su Android

L’applicazione conosciuta come Collegamento al tuo telefono Android è lo strumento supportato e costantemente aggiornato da Microsoft che permette di accedere da PC ai dati memorizzati sui dispositivi mobili. Tra le funzioni integrate nell’app, ci sono quelle per visualizzare e gestire le foto conservate sullo smartphone, per inviare e ricevere messaggi utilizzando il sistema Windows, per mostrare sul desktop o sul notebook le notifiche di tutte le app installate su Android, per effettuare e ricevere chiamate telefoniche.

Su alcuni dispositivi, l’app Collegamento al tuo telefono Android permette anche di effettuare il mirroring dello schermo. In questo modo, l’utente può interagire con lo smartphone usando lo schermo del PC, mouse, tastiera e touchpad. L’app richiede che entrambi i dispositivi siano vicini, attivi e connessi alla stessa rete WiFi. È inoltre necessario disporre di un account Microsoft per l’accesso e l’utilizzo dell’applicazione.

La nuova notifica di Windows 11 che informa circa la disponibilità di una nuova foto su Android

Presentando la più recente versione di anteprima di Windows 11, Amanda Langowski e Brandon LeBlanc (Microsoft) hanno descritto una nuova funzionalità che tende la mano agli utenti Android. Si tratta di una notifica che compare sopra l’area della traybar del sistema operativo e che indica quando, sul dispositivo Android collegato, sono disponibili foto e screenshot di recente acquisizione.

Cliccando sull’avviso esposto al di sopra della barra delle applicazioni, la nuova immagine rilevata nella galleria dello smartphone o del tablet Android sarà automaticamente aperta con lo Strumento di cattura di Windows 11 in modo da consentire modifiche e condivisioni.

Per attivare la funzione appena presentata dai portavoce Microsoft, gli utenti di Windows 11 dovranno semplicemente portarsi nelle impostazioni del sistema operativo ( Windows+I ), cliccare sulla voce Bluetooth e dispositivi nella colonna di sinistra, scegliere Gestisci dispositivi e concedere al PC l’autorizzazione per connettersi con lo smartphone Android. Ovviamente, è necessario attivare Bluetooth sia sul sistema Windows che sul dispositivo mobile Android.

Da Redmond si spiega che la novità appena presentata sostituisce la funzionalità di acquisizione remota portata al debutto a settembre 2023 per gli iscritti al programma Windows Insider di Windows 11.

Con l’intento di portarla presto anche sulle versioni stabili del sistema operativo, la caratteristica appena svelata da Microsoft debutta sia sul canale Canary che Dev di Windows 11. Attraverso il canale Dev sono distribuite le release meno mature.

Le immagini nell’articolo sono tratte dal post di Microsoft apparso sul blog ufficiale di Windows. La fonte dell’immagine in apertura è la pagina “Più facile sincronizzare PC e telefono” (Microsoft).