Windows 11, aggiornamento per febbraio 2024: quali saranno le novità?

Secondo quanto riportato da Windows Central, nel corso del prossimo mese di febbraio Windows 11 dovrebbe ottenere un nuovo aggiornamento.

Di fatto, si tratta del quinto upgrade della categoria Moment, che dovrebbe comportare l’introduzione di alcune funzionalità non incluse nei grandi aggiornamenti con cadenza annuale. Stando alle voci di corridoio, una prima versione di anteprima del pacchetto dovrebbe essere disponibile verso la fine del mese, con l’effettivo Moment 5 disponibile da inizio marzo. Ma quali saranno le novità rispetto al passato?

In realtà non si parla di nulla considerabile come particolarmente rivoluzionario. Si parla di alcuni miglioramenti nell’utilizzo della stilo, con la possibilità di scrivere direttamente nei campi di testo con la penna.

Altro ambito che potrebbe essere migliorato è Voice Access, con l’introduzione di nuove scorciatoie vocali, con tanto di comandi personalizzabili. A ciò, si dovrebbe aggiungere anche il supporto multi-monitor.

Moment 5 e Windows 11: di miglioramenti della stilo fino alla possibilità di disinstallare Edge

Moment 5 potrebbe includere anche un’altra piccola modifica interessante, ovvero l’introduzione di un conteggio dei caratteri per il Blocco note.

Altra novità interessante è quella legata alla possibilità di disinstallare il browser Edge da Windows 11. Questa scelta è dettata dai nuovi regolamenti relativi allo Spazio Economico Europeo (SEE). Per lo stesso motivo dovrebbe essere data la possibilità agli utenti di eliminare Bing dalla casella di ricerca della barra delle applicazioni.

Sembra che Windows sfrutterà questo pacchetto di aggiornamenti anche per introdurre un’opzione che consenta all’utente di escludere i feed di notizie dal pannello dei widget.

Nonostante alcune di queste possibili introduzioni risultano alquanto plausibili, non vi è stata ancora alcuna dichiarazione ufficiale in merito da parte di Microsoft. Dunque, non ci resta che attendere per cercare di capire come cambierà Windows 11 nei prossimi mesi.

Secondo l’opinione comune, questo potrebbe essere l’ultimo aggiornamento Moment prima che la versione di nuova generazione di Windows venga lanciata sul mercato nel corso 2024. In tal senso vi è già chi parla di Windows 12, o comunque di un OS totalmente rivoluzionato, ma di certo si parla di grossi cambiamenti in vista per l’utenza.