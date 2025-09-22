Windows 11 ARM: app native al centro, compatibilità garantita

I PC Copilot+, tanto sbandierati da Microsoft, nascono su architettura ARM: molti modelli sono dotati di SoC Qualcomm Snapdragon X, che includono una Neural Processing Unit (NPU) specifica per le attività di intelligenza artificiale. L’architettura consente di ottenere elevate prestazioni AI con un consumo energetico molto efficiente. Tuttavia, non tutti i PC Copilot+ devono necessariamente essere ARM: più di recente l’azienda di Redmond, di concerto con i partner, ha iniziato a presentare anche sistemi costruiti su architettura x86 con chip Intel e AMD.

Microsoft ha potuto investire sui PC Copilot+ anche grazie al lavoro svolto con Windows on ARM: può funzionare anche sui sistemi dotati di chip ARM e Windows 11 ARM può essere installato (addirittura) su Raspberry Pi.

Il vero valore aggiunto per utenti e professionisti deriva dall’ecosistema di applicazioni Windows compatibili ARM: l’assenza di un set di programmi avanzato aveva fatto naufragare progetti Microsoft simili, in passato.

Ecosistema applicativo ARM: prestazioni native e ampia compatibilità con Windows 11

Oggi, Microsoft evidenzia come il 90% del tempo di utilizzo dei PC ARM sia speso su applicazioni compilate nativamente, un netto miglioramento rispetto a pochi anni fa. Questo garantisce esperienze fluide e ad alte prestazioni, senza dover ricorrere all’emulazione x86, tranne in alcuni casi limitati come certi giochi.

Le categorie principali di app ora disponibili su Windows 11 ARM includono:

Categoria App (esempi) Protezione endpoint 1Password

Absolute Secure Endpoint

Avast Premium Security

Bitdefender Endpoint Security

Bitwarden

BlackBerry Cylance Endpoint

Cisco Secure Endpoint

Crowdstrike Falcon Sensor

ESET

F-Secure Total

Forcepoint DLP

Lenovo Computer Manager

Malwarebytes Desktop Security / Threatdown

McAfee Total Protection

Microsoft Defender for Endpoint

Norton 360 Deluxe / Antitrack

SentinelOne

Sophos Intercept X

Symantec Endpoint Security

Trend Micro Apex One / Apex Central

VMware Carbon Black

Zero Virus Security VPN & ZTNA Avast SecureLine VPN

Check Point Remote Access VPN

Cisco AnyConnect

ExpressVPN

F5 Big-IP Edge Client

FortiClient

Microsoft Global Secure Access

Netskope Private Access

NordVPN for Windows

OpenVPN

Palo Alto GlobalProtect

Private Internet Access

Proton VPN

Surfshark VPN

ZScaler Client Connector Gestione endpoint Microsoft Intune

Citrix Endpoint Management / Citrix Workspace

VMware Workspace ONE / VMware Tools

ManageEngine Endpoint Central

TeamViewer

Beyond Trust (EPM, Remote Access, Remote Support)

Rapid7 Insight Agent

Lakeside Systrack

Secret Double Octopus

Carbonite Endpoint

Forescout Secure Connector

DISM++

Sunlogin Client Produttività Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams)

Microsoft OneDrive

LibreOffice

Google Drive

Dropbox

Trello

Todoist

Slack

Rarlab WinRAR

2345 Pinyin IME / Sogou / Baidu Input Method

XMind

WeChat IME Creatività & editing Adobe Photoshop / Illustrator / Lightroom / Premiere Pro / Express

DaVinci Resolve

Blender

Figma

Affinity Publisher

Corel DRAW

GIMP

Camtasia

CapCut

PhotoDirector / Luminar Neo

Paint.NET

Davinci Resolve Social, web & intrattenimento Google Chrome / Mozilla Firefox / Opera / 2345 Browser

WhatsApp / Telegram / Viber / QQ Messenger

Facebook Messenger / Instagram / Snapchat / Threads

Spotify / Apple Music / QQ Music / Kugou

Netflix / Disney Plus / Amazon Prime Video / Apple TV

TikTok / Douyin / BiliBili

VLC Media

Reddit

Xbox Altro (strumenti vari) Adobe Acrobat Reader / Foxit PDF Editor / Foxit Reader

Tool di diagnostica e rete: Cisco ThousandEyes, Netwrix, Qualys Cloud Agent

Strumenti specialistici: OpenText EnCase, NetWitness XDR

La strategia Microsoft per l’ecosistema ARM

Microsoft ha dimostrato un impegno concreto nel supportare l’ecosistema ARM tramite due strumenti chiave:

App Assure : garantisce che le applicazioni fondamentali per utenti e aziende siano compatibili con Windows on ARM, riducendo i problemi di compatibilità e accelerando l’adozione.

: garantisce che le applicazioni fondamentali per utenti e aziende siano compatibili con Windows on ARM, riducendo i problemi di compatibilità e accelerando l’adozione. ARM Advisory Service: supporta gli sviluppatori indipendenti (ISV) nel processo di porting delle loro applicazioni su ARM, rendendo il passaggio semplice ed efficiente.

Con l’avvicinarsi della fine del supporto di Windows 10 prevista per il 14 ottobre 2025 e il crescente ruolo dei PC AI-powered nella produttività quotidiana, Microsoft vuole palesemente proporre la migrazione verso PC Copilot+, sia per i privati che per professionisti e aziende.

L’idea di Microsoft ricorda un po’ il percorso avviato da Apple che con il tempo ha abbracciato l’architettura ARM al posto di x86 sviluppando i propri chip ed affrancandosi da Intel.

Anche Microsoft sta per il momento ottimizzando il funzionamento del sistema sugli Snapdragon (anche se è ovviamente compatibile con gli alti SoC ARM) ma con la scadenza del contratto con Qualcomm il supporto diretto sarà presumibilmente esteso a molti altri chip ARM.

L’adozione di app native ARM, unita alla potenza dei processori Snapdragon X di Qualcomm, ha permesso a Microsoft di ridefinire l’esperienza Windows su ARM, rendendola competitiva con Apple Silicon e altre piattaforme.

Conclusioni e note finali

Come osservato in precedenza, concentrandosi sui Qualcomm Snapdragon, i tecnici Microsoft hanno potuto ottimizzare le prestazioni di Windows su ARM senza doversi interfacciare con un ampio ventaglio di configurazioni differenti, come avviene da sempre – invece – nel caso della piattaforma x86.

La strada imboccata pone le basi per i futuri processori Snapdragon X2, con prestazioni ancora più elevate e maggiore efficienza energetica, consolidando Windows on ARM come piattaforma matura e pronta per l’adozione su larga scala. Oltre che aperta all’ingresso di nuovi player, come NVIDIA e AMD.

L’ecosistema di app, in continua espansione, è probabilmente il fiore all’occhiello di Windows on ARM, al momento incarnato da Windows 11 ARM. Il sito Works on Windows ARM, sviluppato da terze parti ma citato da Microsoft stessa, riporta la lista delle applicazioni pienamente compatibili con Windows on ARM perché in grado di funzionare nativamente sui dispositivi basati su chip ARM.