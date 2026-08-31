Windows 11 cambia OneDrive: Microsoft elimina una delle scelte più contestate

Microsoft sta modificando uno degli aspetti più contestati dell’integrazione tra Windows 11 e OneDrive: la schermata a tutto schermo del backup ora include un’opzione esplicita per rifiutarlo.

La novità è stata osservata su PC con Windows 11 25H2 e riguarda Windows Backup, la funzione che collega il salvataggio delle cartelle personali all’archiviazione cloud di OneDrive. Il cambiamento arriva dopo anni di critiche rivolte soprattutto all’esperienza utente, più che alla possibilità tecnica di disattivare il servizio.

In precedenza, infatti, Windows proponeva comandi come “Remind me in 3 days” o “Skip for now”, senza un rifiuto definitivo. Secondo i test citati, la nuova voce “Opt out of backup” rende chiara la scelta.

Windows 11 rende più chiaro il rifiuto di OneDrive

Secondo i test riportati da Windows Latest, la nuova schermata presenta due alternative: continuare con OneDrive oppure selezionare “Opt out of backup”. La differenza rispetto alla precedente interfaccia è soprattutto nel significato della scelta. Rimandare la richiesta non equivaleva a rifiutarla, mentre la nuova voce comunica in modo diretto la volontà di non utilizzare il backup tramite OneDrive.

Windows Backup può inoltre gestire il salvataggio di file, cartelle, impostazioni e credenziali attraverso l’account Microsoft, utilizzando OneDrive come destinazione cloud per le cartelle personali.

La possibilità di scollegare o disinstallare OneDrive esiste già, ma richiede procedure separate. Microsoft documenta infatti opzioni per interrompere la sincronizzazione, scollegare il PC e, nelle versioni compatibili, rimuovere il client. La novità interviene prima, nel momento in cui Windows propone il backup, offrendo un rifiuto più esplicito.

È proprio questa distinzione ad aver alimentato le accuse di dark pattern. Un comando come “Remind me in 3 days” mantiene aperta la sollecitazione, mentre “Opt out of backup” identifica una preferenza precisa.

OneDrive resta centrale nel backup di Windows

La nuova opzione non cambia la strategia tecnica di Microsoft. OneDrive continua a essere integrato con Windows Backup e viene proposto per proteggere file e impostazioni, oltre a facilitare il ripristino su altri PC collegati allo stesso account. Un account Microsoft gratuito include 5 GB di spazio OneDrive, mentre capacità superiori richiedono ulteriore spazio.

Disattivare il backup delle cartelle non significa necessariamente riportare automaticamente tutti i file nella posizione locale originaria. Alcuni contenuti possono infatti trovarsi nel cloud e, prima di interrompere il collegamento, potrebbe essere necessario renderli disponibili sul dispositivo.

Anche scollegare il PC non equivale a cancellare i dati dall’account OneDrive. I file archiviati nel cloud rimangono disponibili online, mentre la rimozione del client riguarda il software installato localmente.

La novità osservata su Windows 11 25H2 va infine interpretata con cautela: i test citati riguardano specifici PC e non dimostrano necessariamente che la stessa schermata sia già disponibile per ogni installazione. Se Microsoft estenderà il comportamento a tutti gli utenti, però, la modifica rappresenterà un cambiamento concreto nella gestione delle richieste di OneDrive. Il servizio resterà integrato in Windows, ma chi non vuole utilizzarlo avrà una strada più evidente per dirlo fin dall’inizio.