La nuova build 26120.3872 di Windows 11 porta un ventaglio di miglioramenti significativi, focalizzati su Intelligenza Artificiale, accessibilità e strumenti di apprendimento. Questi aggiornamenti, inizialmente riservati ai dispositivi Copilot+ PCs con processori Snapdragon, saranno estesi successivamente anche a sistemi con CPU AMD e Intel.

Tra le innovazioni più rilevanti, spicca l’integrazione del Reading Coach, un assistente di lettura che utilizza la funzionalità “Click to Do”. Questo strumento, basato sull’AI, offre un’interfaccia intuitiva e contestuale, accessibile direttamente dal menu durante la navigazione. Il suo obiettivo principale è supportare gli utenti nel migliorare le capacità di lettura e pronuncia, rendendo l’apprendimento più interattivo e mirato.

AI, accessibilità e una funzione per cercare foto archiviate su OneDrive

L’accessibilità è un altro pilastro di questo aggiornamento. La nuova modalità Immersive Reader è stata progettata specificamente per persone con dislessia e disgrafia.

Grazie a questa funzione, gli utenti possono personalizzare l’esperienza di lettura modificando parametri come dimensioni, spaziatura e font del testo. Inoltre, è possibile scegliere temi di sfondo, suddividere le parole in sillabe e accedere a un dizionario visivo. La modalità consente anche di ascoltare il contenuto letto ad alta voce.

Per il mercato europeo, Microsoft introduce una funzione di ricerca avanzata basata sull’AI. Questa permette di individuare foto archiviate su OneDrive direttamente dalla barra delle applicazioni, utilizzando comandi in linguaggio naturale. Per esempio, un utente potrà cercare “costumi di halloween” per ottenere tutte le foto di soggetti che sono vestiti per l’occasione. I risultati combinano contenuti locali e cloud, offrendo un’esperienza di ricerca più fluida e potente.

Un’altra novità di rilievo è il potenziamento di Voice Access, ora disponibile universalmente. Questa funzione consente agli utenti di aggiungere termini personalizzati al dizionario di sistema, migliorando l’accuratezza del riconoscimento vocale durante la dettatura. Voice Access rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione di un’interazione uomo-macchina più naturale ed efficace.