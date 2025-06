Windows 11: ecco la formattazione Markdown per Notepad

Notepad, storica applicazione di Microsoft, sta vivendo una vera e propria rivoluzione con l’introduzione del supporto al linguaggio Markdown e nuove funzionalità di formattazione testo.

Questo aggiornamento rappresenta un significativo passo avanti per un software che, per decenni, ha mantenuto una veste minimalista. Con il recente annuncio, l’applicazione si posiziona come uno strumento più versatile, colmando parzialmente il vuoto lasciato dalla dismissione di WordPad su Windows 11.

Tra le novità più attese c’è una barra degli strumenti completamente personalizzabile, che consente di applicare stili come grassetto, corsivo, elenchi puntati e persino inserire collegamenti ipertestuali. Questo aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti da un paio di giorni, rappresentando un vero e proprio salto di qualità per uno strumento che da decenni accompagna Windows.

Notepad punta a raccogliere l’eredità di WordPad

Secondo Dave Grochocki, principal group product manager di Microsoft, l’obiettivo è quello di fornire agli utenti strumenti di formattazione testo leggeri e flessibili, permettendo loro di lavorare direttamente con il linguaggio Markdown. “Stiamo introducendo capacità di formattazione leggere in Notepad, offrendo maggiore flessibilità nella strutturazione dei contenuti e permettendo agli utenti di lavorare direttamente con il linguaggio di markup leggero per una maggiore produttività” ha dichiarato Grochocki.

Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di alternare tra la visualizzazione del testo formattato e la sintassi Markdown. Gli utenti possono attivare o disattivare questa funzione dal menu “Visualizza” o tramite un pulsante dedicato nella barra di stato. Per chi preferisce mantenere l’esperienza tradizionale, è prevista un’opzione per disabilitare completamente il supporto alla formattazione testo nelle impostazioni dell’applicazione.

Questo aggiornamento non è isolato, ma si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento iniziato nel 2021. Tra le altre innovazioni già introdotte figurano il salvataggio automatico, il conteggio delle parole e, nel 2024, strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale.

L’aggiornamento attuale si distingue, tuttavia, per il suo tempismo: con la recente rimozione di WordPad da Windows 11, Microsoft sembra intenzionata a posizionare Notepad come una valida alternativa alle applicazioni di terze parti. Parallelamente, la compagnia ha lanciato MarkItDown, uno strumento open source progettato per convertire file PDF e documenti Office in formato Markdown.