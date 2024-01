Microsoft: addio a WordPad su Windows 11 da build Canary 26020

Oltre a WordPad, Microsoft ha intenzione di rimuovere completamente da Windows 11 anche la funzionalità Steps Recorder.Microsoft ha deprecato molte funzionalità di Windows nel corso del 2023. Tra queste vi era WordPad, l’editor di testo RTF predefinito introdotto a partire da Windows 95. Nella maggior parte dei casi, Microsoft consente agli utenti di continuare a utilizzare funzionalità deprecate o di installarle come componenti aggiuntivi dopo la loro rimozione. Tuttavia, questo non è il caso di WordPad. L’azienda ha infatti deciso di eliminare WordPad da Windows 11 e non consentirà agli utenti di installarlo nuovamente. L’azienda di Redmond annunciato i suoi piani per eliminare WordPad nell’ultima build di Canary. A partire dalla build 26020, WordPad non è più fornito in bundle con il sistema operativo. Ancora più importante, Microsoft ha sottolineato che l’app “non sarà reinstallabile”.

Microsoft: alternative a WordPad e l’addio a Steps Recorder

L’azienda di Redmond aveva annunciato i suoi piani per WordPad già lo scorso settembre. Tuttavia, con la nuova build la cosa è divenuta ufficiale. La stessa Microsoft ha consigliato agli utenti dei software alternativi per sostituire WordPad. Tra questi vi sono Word per la creazione di documenti rich text (.doc e .rft) o Notepad per testi semplici, salvabili in formato .txt. Anche se non ci sarà un metodo ufficiale per ripristinare questo semplice editor di testo, gli appassionati molto probabilmente troveranno una via per reinserirlo in Windows 11. Naturalmente, per questioni di sicurezza, è sempre bene evitare di scaricare e installare file .exe sconosciuti, trovati su siti web sospetti.

WordPad non è l’unico software storico di Windows ad essere rimosso dalle future versioni del sistema. Un destino simile è previsto anche per Steps Recorder, ovvero il registratore delle azioni utente di Windows 7 che permette di facilitare la risoluzione di un problema registrando le azioni esatte eseguite quando questo si è verificato. Microsoft non lo rimuoverà (ancora) dal sistema operativo, ma è già presente un banner con la notifica che l’app non è più in sviluppo attivo. Come alternativa a quest’app Microsoft suggerisce di utilizzare lo strumento di cattura, la barra di gioco Xbox o Microsoft Clipchamp. Tuttavia, nessuna di queste può sostituire completamente le funzionalità disponibili in Steps Recorder. Per trovare una funzione simile sarebbe quindi meglio a trovare un’alternativa sviluppata da terze parti