Windows 11: ecco le nuove icone che segnalano lo stato della batteria

Gli utenti saranno contenti di sapere che sta arrivando un nuovo aggiornamento molto interessante su Windows 11. Monitorare lo stato della batteria sarà molto più semplice in quanto Microsoft sta per introdurre dei nuovi indicatori. Questi, in base ai colori, riusciranno a rendere tutto più semplice da tenere d’occhio, proprio come si auspicavano tantissime persone.

Cosa cambia con le nuove icone di Windows 11

L’aggiornamento introduce un sistema a tre colori principali che consente di identificare facilmente lo stato della batteria. Proprio questo è il punto focale: in base al colore, l’utente capirà in maniera molto intuitiva a che punto è la batteria del suo PC:

Verde: la batteria è in carica e tutto funziona correttamente;

la batteria è in carica e tutto funziona correttamente; Giallo: la carica è scesa sotto il 20% e la modalità risparmio energetico è attiva;

la carica è scesa sotto il 20% e la modalità risparmio energetico è attiva; Rosso: la batteria è quasi scarica e richiede un collegamento immediato al caricatore.

Questi colori saranno visibili nella barra delle applicazioni, nel pannello delle impostazioni rapide e, in futuro, nella schermata di blocco.

Altri miglioramenti visivi e funzionali

Oltre alla nuova palette di colori, Microsoft ha aggiunto alcuni dettagli che semplificano la gestione dello stato della batteria:

Sovrapposizioni più chiare: l’icona del fulmine, visibile durante la ricarica, non coprirà più la barra di avanzamento della batteria, migliorando la leggibilità;

l’icona del fulmine, visibile durante la ricarica, non coprirà più la barra di avanzamento della batteria, migliorando la leggibilità; Percentuale accanto all’icona: finalmente gli utenti potranno attivare la visualizzazione della percentuale di carica direttamente nella barra delle applicazioni. Questa funzione può essere abilitata da Impostazioni > Alimentazione e batteria.

Questi miglioramenti eliminano la necessità di aprire finestre aggiuntive per capire rapidamente lo stato della batteria, rendendo il sistema operativo più intuitivo e funzionale.

Al momento il nuovo aggiornamento è in fase di test, dunque servirà attendere ancora un po’. Le novità arriveranno gradualmente in seguito, con Microsoft che dunque punta ancora una volta a migliorare l’esperienza quotidiana dei suoi utenti. Molto probabilmente questo sarà uno degli aggiornamenti più desiderati in assoluto per Windows 11.