Windows 11 introduce l'upscaling Super Resolution per tutte le applicazioni

Le moderne soluzioni per l’upscaling delle immagini e il ridimensionamento dei video, capaci di aumentare la risoluzione senza perdita di qualità, stanno traendo grande vantaggio dalle abilità computazionali delle schede video più recenti, dall’aggiunta di NPU (Neural Processing Unit) e, in generale, dall’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Di recente NVidia, una delle aziende più attive nel settore, ha presentato ICAT, uno strumento per valutare la qualità dell’upscaling. La proposta sulla quale sta puntando la società di Jen-Hsun Huang si chiama DLSS (Deep Learning Super Sampling) mentre AMD sta scommettendo forte su FSR (FidelityFX Super Resolution).

Windows 11 nasconde una nuova funzionalità per l’upscaling automatico: Auto Super Resolution

La pubblicazione della più recente versione di anteprima, destinata ai partecipanti al programma Windows Insider (build 26052), nasconde tra le sue “pieghe” quella che si preannuncia come una novità piuttosto rilevante. Battezzata Auto SR (Super Resolution), si presenta come uno strumento integrato a livello di sistema operativo e accessibile direttamente digitando Impostazioni grafica nella casella di ricerca di Windows 11.

La Super Resolution in “salsa Microsoft” ha il potenziale di essere una soluzione indipendente rispetto alle implementazioni di NVidia, AMD e Intel consentendo di aumentare la risoluzione in modo dinamico di app che, ad esempio, riproducono video o dei videogiochi (anche i più datati).

La nuova caratteristica, che si sta facendo largo in Windows 11, necessita di un sistema dotato di NPU (un’unità di elaborazione specializzata per eseguire operazioni intensive nel campo dell’apprendimento automatico e delle reti neurali): non può prescindere, quindi, dall’utilizzo delle imminenti CPU Intel Arrow Lake e Lunar Lake o di GPU basate su tensor core.

A scoprire la nuova funzionalità che i tecnici Microsoft stanno integrando in Windows 11, è stato il noto leaker PhantomOcean3 che ha pubblicato l’immagine che riproduciamo sopra sul suo profilo X.

Come si vede, poco al di sotto della preferenza sulla GPU da usare (nel caso in cui il sistema utilizzi una scheda video dedicata oltre a quella integrata a livello di processore), gli utenti di Windows possono decidere se beneficiare o meno di Auto SR. Windows 11 prevede anche una serie di ottimizzazioni per i videogiochi eseguiti in finestra.

Non è dato sapere per quando è previsto il debutto di Super Resolution in Windows 11, ma è altamente probabile che l’upscaling integrato nel sistema operativo possa essere presentato al momento del rilascio della versione finale di Windows 11 24H2, durante la prossima stagione autunnale.