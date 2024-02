Windows 11 Moment 5 disponibile, quali sono le novità

Come largamente anticipato e con la stagione primaverile ormai alle porte, Microsoft rilascia l’atteso pacchetto di aggiornamento Windows 11 Moment 5. La sua installazione, che porta all’aggiunta di una serie di novità, prende il via sui sistemi di tutti quegli utenti che – nella finestra principale di Windows Update – hanno attivato l’opzione Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili. Windows 11 Moment 5 è disponibile, dal 29 febbraio 2024, per Windows 11 23H2 e per coloro che ancora usano Windows 11 22H2.

Come ricevere e installare subito Windows 11 Moment 5

Per accertarsi di ricevere subito Windows 11 Moment 5 sul proprio sistema, è necessario digitare Windows Update nella casella di ricerca di Windows 11, attivare l’opzione citata in precedenza quindi avviare la scansione degli aggiornamenti disponibili (pulsante Verifica disponibilità aggiornamenti).

Chi decidesse di non installare Windows 11 Moment 5 a partire da oggi, troverà il pacchetto come parte integrante degli aggiornamenti facoltativi del prossimo mese di marzo. Successivamente, Windows 11 Moment 5 sarà distribuito all’intera base di utenti del più recente sistema operativo Microsoft come parte integrante degli aggiornamenti qualitativi di aprile 2024 (a partire dal 9 aprile). In un altro articolo abbiamo visto cosa significa aggiornare Windows 11 e quali sono le differenze tra i vari pacchetti distribuiti da Microsoft.

Le novità introdotte con Windows 11 Moment 5: si punta su Copilot

Microsoft mette in grande spolvero le novità aggiunte a Copilot dall’aggiornamento Moment 5. Innanzi tutto, viene dato ampio spazio ai plugin di terze parti. Con questi componenti software, l’intelligenza artificiale può interfacciarsi con applicazioni e servizi sviluppati da aziende diverse da Microsoft.

I primi due esempi di plugin supportati da Copilot sono OpenTable e Instacart i quali, rispettivamente, permettono di prenotare rapidamente una cena od ordinare cibo per una cena a casa.

Le nuove funzionalità di Copilot consentono inoltre di accedere rapidamente ad altre impostazioni, ottenere informazioni sul dispositivo o avviare funzioni di accessibilità. È ad esempio possibile attivare/disattivare la modalità risparmio energetico, mostrare informazioni sul dispositivo, informazioni di sistema e sulla batteria, accedere alla pagina per la gestione dell’archiviazione dati.

Usando Copilot si possono inoltre avviare le didascalie live, Narrator, mostrare la lente di ingrandimento dello schermo, la pagina per l’accesso vocale, per la regolazione delle dimensioni del testo, per la gestione dei temi a contrasto. Si possono anche visualizzare le reti WiFi disponibili, l’indirizzo IP, lo spazio disponibile e richiedere lo svuotamento del cestino.

Ricordiamo che Copilot non è ancora ufficialmente disponibile negli Stati membri dell’Unione Europea: lo sarà, presumibilmente, a partire dal 6 marzo prossimo.

Intelligenza artificiale per Clipchamp e Foto

Le nuove versioni delle app Clipchamp e Foto introducono funzionalità di intelligenza artificiale, rendendo l’editing di foto e video un’esperienza più intuitiva. Con Generative Erase in Foto, è possibile rimuovere facilmente oggetti indesiderati dalle immagini, mentre Clipchamp offre una nuova funzione che elimina i silenzi dalle sequenze video.

Windows Autopatch

Una grande novità consiste nell’unione di Windows Autopatch e Windows Update for Business in un unico servizio. Questa sinergia offre alle aziende un modo più efficiente di gestire l’aggiornamento dei dispositivi, sfruttando il machine learning per determinare quando e quali patch installare.

Condivisione migliorata

Le opzioni di condivisione in Windows si ampliano, supportando ora applicazioni popolari come WhatsApp, Snapchat e Instagram. A seconda dell’account utilizzato, dopo l’installazione di Windows 11 Moment 5, il sistema operativo visualizza l’elenco delle app verso le quali si possono inviare informazioni.

Suggerimenti intelligenti Snap e Widget migliorati

L’introduzione dei suggerimenti intelligenti Snap rende la gestione delle finestre aperte più efficiente, suggerendo layout appropriati in base alle applicazioni attive.

Grazie agli aggiornamenti della funzione Widget, inoltre, gli utenti possono organizzarli in categorie, rendendo la bacheca dei widget più ordinata e personalizzata.

Miglioramenti nell’esperienza di casting e funzionalità enterprise

Windows 11 Moment 5 aggiunge una gestione migliorata dello streaming dello schermo. La funzionalità casting offre un menu d gestione migliorato e supporta notifiche automatizzate.

Sul versante enterprise, le nuove funzionalità includono una modalità dedicata per Windows 365 Boot e la possibilità di personalizzare l’interfaccia di accesso ai Cloud PC.