Windows 11: nuova funzione per condividere l'audio con un altro dispositivo

Nel panorama delle innovazioni tecnologiche che puntano a rendere l’esperienza multimediale sempre più condivisa e immersiva, Windows 11 si posiziona ancora una volta come apripista grazie a una funzionalità che promette di rivoluzionare il modo in cui ascoltiamo l’audio da PC.

Con la nuova funzione Shared Audio, Microsoft consente finalmente di condividere simultaneamente lo stesso flusso audio su due dispositivi Bluetooth compatibili, eliminando la necessità di cavi, splitter o adattatori esterni. Questa soluzione, al momento in fase di test riservata agli utenti Windows Insider, rappresenta una delle innovazioni più attese e discusse dagli appassionati di tecnologia.

Il cuore di questa rivoluzione risiede nell’integrazione del protocollo Bluetooth LE Audio, una tecnologia che va ben oltre la semplice trasmissione wireless. Grazie a questo standard, gli utenti possono ascoltare musica, guardare film o persino giocare condividendo la stessa esperienza sonora con un’altra persona, collegando due dispositivi audio contemporaneamente allo stesso computer. Il tutto senza compromessi in termini di qualità o stabilità della connessione.

Shared Audio promette svolta nella gestione audio di Windows 11

Microsoft non si è limitata a implementare la condivisione audio: ha introdotto anche la modalità Super Wideband Stereo, una caratteristica che eleva la qualità del suono durante le chiamate vocali o le sessioni di gaming multiplayer. Tradizionalmente, l’uso del microfono portava a una degradazione della qualità stereo, costringendo gli utenti a una resa mono spesso poco soddisfacente.

Con questa nuova tecnologia, invece, si mantiene un audio cristallino e immersivo anche quando il microfono è attivo, garantendo un’esperienza premium sia per la comunicazione che per l’intrattenimento.

Per accedere a queste novità, sono necessari alcuni requisiti fondamentali: l’iscrizione ai canali Dev o Beta del programma Windows Insider, il possesso di un Copilot+ PC compatibile e accessori audio che supportino Bluetooth LE Audio con firmware aggiornato. Attualmente, la funzionalità è disponibile in anteprima su una selezione di dispositivi, tra cui Surface Laptop 13.8” e 15” (sia standard che Business), Surface Pro 13” (standard e Business), e prossimamente anche sui Samsung Galaxy Book5 360 e Pro.

L’attivazione è stata pensata per essere intuitiva: una volta collegati due dispositivi LE Audio, basta accedere alle Impostazioni rapide, selezionare “Shared audio (preview)” e cliccare su “Share” per iniziare la condivisione.