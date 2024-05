Windows 11 permette di riparare il sistema usando Windows Update

Windows 11 conserva gli strumenti per ripristinare il sistema e riportarlo alla configurazione di fabbrica precedentemente introdotti con Windows 10. Come avviene con la precedente versione del sistema operativo Microsoft, infatti, anche Windows 11 offre Fresh Start e Reimposta il PC: la prima è una funzione che permette di reinstallare da zero il sistema (è utile anche per rimuovere eventuali componenti indesiderati preinstallati dal produttore del PC) mentre la seconda aiuta a riparare il sistema e risolvere i problemi di funzionamento di Windows senza perdere file personali e applicazioni.

È importante comprendere la differenza tra le due modalità di ripristino del sistema operativo perché in un caso si può reinstallare da zero Windows senza neppure avere sotto mano il supporto in formato ISO o una chiavetta USB; nell’altro è possibile correggere eventuali problemi senza essere costretti a reinstallare i programmi o incorrere in perdite di dati.

La novità è che nelle più recenti versioni di Windows 11, i tecnici Microsoft hanno ufficialmente introdotto la nuova funzione per correggere i problemi con Windows Update. È accessibile digitando Opzioni di ripristino nella casella di ricerca di Windows 11.

Nella stessa finestra che permette di effettuare il ripristino alle impostazioni di fabbrica, il nuovo pulsante Risolvere i problemi relativi all’uso di Windows Update utilizza gli aggiornamenti Microsoft per effettuare un ripristino in-place del sistema.

Purtroppo la descrizione Risolvere i problemi relativi all’uso di Windows Update risulta mal tradotta in italiano. Sembra che il pulsante corregga i problemi di funzionamento di Windows Update. In realtà i file di Windows Update sono sfruttati per risolvere i problemi di funzionamento di Windows 11.

Ad ogni modo, questa nuova funzione corregge i problemi di sistema servendosi del contenuto dei più recenti aggiornamenti cumulativi Microsoft, senza utilizzare il file ISO di Windows 11.

Si tratta di un’ulteriore ciambella di salvataggio che può essere sfruttata nel caso in cui si rilevassero anomalie nel comportamento di Windows 11: lo svantaggio è che risulta necessaria una connessione di rete.

La riparazione del sistema tramite Windows Update, come accennato in precedenza, richiede ovviamente la presenza di un collegamento Internet funzionante.

Diversamente rispetto alla formattazione classica, però, la nuova funzione mantiene i programmi installati, le impostazioni di Windows 11 e tutti i file dell’utente. Le modifiche applicate in fase di riparazione automatica sono riassunte in un report visualizzato nella pagina delle impostazioni di Windows Update.

Cliccando su Reinstalla ora, la funzione introdotta in Windows 11 procede alla reinstallazione della versione corrente del sistema avendo cura di mantenere programmi, file degli utenti e impostazioni personalizzate.

Dopo il ripristino di Windows 11, sarà comunque necessario riavviare la macchina. Spuntando la casella Riavvia automaticamente il PC 15 minuti dopo l’installazione, anche questa fase sarà conclusa in maniera del tutto automatizzata, senza nulla chiedere all’utente.

Nel caso in cui non doveste trovare la sezione Risolvere i problemi relativi all’uso di Windows Update nella finestra Ripristino, è necessario assicurarsi di aver aggiornato a Windows 11 23H2 o comunque, nel caso di Windows 11 22H2, di aver installato almeno l’aggiornamento opzionale di febbraio 2024.