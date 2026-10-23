Windows 11, Microsoft prova un altro Recall che non registra lo schermo

Microsoft sta sperimentando una nuova applicazione per Windows 11 che ambisce a cambiare (migliorare?) il modo in cui troviamo informazioni, documenti e contenuti utilizzati durante il lavoro al PC. L’iniziativa prende il nome di Project Pantheon e propone una sorta di memoria digitale personale, interrogabile attraverso l’AI. L’idea ricorda Windows Recall, ma con una differenza fondamentale: anziché acquisire periodicamente schermate delle attività dell’utente, Pantheon permette di decidere quali informazioni conservare.

La novità arriva dopo le polemiche che hanno accompagnato Windows Recall, presentato nel maggio 2024 insieme ai primi Copilot+ PC. Microsoft aveva immaginato un sistema capace di ricostruire le attività precedenti attraverso screenshot e ricerca semantica; le preoccupazioni sulla riservatezza dei dati hanno però imposto una revisione delle protezioni, con autenticazione tramite Windows Hello, crittografia e attivazione volontaria.

Pantheon è già comparso in versione sperimentale attraverso una pagina non pubblicizzata del Microsoft Store. Il software non risulta annunciato ufficialmente né Microsoft ha confermato una futura distribuzione pubblica.

Cos’è Project Pantheon e perché Microsoft crea una seconda memoria per Windows

Nell’intento di Microsoft, Pantheon è uno strumento incaricato di raccogliere informazioni provenienti dalle varie applicazioni e renderle nuovamente accessibili senza costringere l’utente a ricordare dove le aveva salvate. Un indirizzo Web, una porzione di testo, uno screenshot o un documento possono diventare elementi di una memoria personale interrogabile, organizzata per argomento e utilizzabile anche a distanza di tempo.

Durante lo sviluppo, Microsoft sembra utilizzato più denominazioni: l’applicazione principale porta il nome Context Vault mentre Context IO identifica la piattaforma sottostante. Compare inoltre Projects, nome precedente ancora presente in alcune integrazioni di Windows 11.

Un archivio tradizionale richiede di aprire il documento giusto, individuarne il contenuto e stabilire manualmente eventuali collegamenti con altre informazioni. Pantheon prova a invertire il procedimento: l’utente formula una domanda e l’AI cerca gli elementi pertinenti fra quelli precedentemente salvati.

Si pensi a un tecnico che, durante la risoluzione di un problema, consulta documentazione Microsoft, pagine GitHub, screenshot di errori e file di configurazione. Raggruppando il materiale in una raccolta, potrebbe successivamente chiedere quali soluzioni aveva individuato, oppure preparare un riepilogo delle verifiche effettuate.

Come funziona Context Vault: raccolte, cronologia e ricerca con AI

L’interfaccia sperimentale presenta una sezione Collections, affiancata da Library, Chat, Token usage, Timeline e Connections. Ogni area risponde a un’esigenza specifica: organizzazione delle informazioni, interrogazione dei contenuti, controllo dell’utilizzo dei modelli e gestione delle integrazioni.

Gli elementi memorizzati senza selezionare una raccolta finiscono in un contenitore che accoglie gli elementi senza caricatorica. L’applicazione può generare automaticamente raccolte tematiche, contraddistinte dall’etichetta Auto.

La funzione più interessante è probabilmente Chat: attraverso un’interfaccia conversazionale si possono richiedere l’elenco delle raccolte, il riassunto di un gruppo di informazioni oppure la preparazione di un testo basato sui materiali archiviati. Compare anche il pulsante Ricordati di questo, pensato per aggiungere nuovi elementi alla memoria.

Abbiamo già visto le modifiche che Microsoft sta introducendo in Windows 11 per quanto riguarda la ricerca semantica: Project Patheon sembra proseguire sullo stesso solco.

Se l’elaborazione AI riesce a riconoscere relazioni e significati nei contenuti, una domanda descrittiva può risultare più efficace rispetto alla ricerca tradizionale per parole chiave.

Salvare informazioni direttamente da Esplora file, browser e Click to Do

Già la prima versione di Context Vault si integra strettamente con diversi componenti di Windows: da Esplora file, per esempio, è possibile selezionare un’immagine e inviarla all’applicazione attraverso la voce di menu Condividi. Il meccanismo sfrutta le funzionalità di condivisione del sistema operativo, evitando di dover aprire manualmente Context Vault e cercare il documento.

Il software supporta inoltre contenuti provenienti da estensioni del browser, applicazioni compatibili, appunti di Windows, acquisizioni dello schermo, materiali audio e video.

La stessa funzionalità Click To Do di Windows 11, che consente di eseguire azioni sui contenuti individuati sullo schermo, si arricchisce dei comandi che permettono di attivare subito Context Vault: Salva immagine in Projects e Salva il testo selezionato in Projects.

Si tratta di un esempio concreto di utilizzo delle App Actions: un’applicazione espone operazioni che altri componenti di Windows possono richiamare.

Project Pantheon e Windows Recall: due approcci molto diversi

Come abbiamo spesso raccontato, Windows Recall acquisisce periodicamente catture dello schermo, le analizza e permette di recuperare informazioni visualizzate in precedenza. Richiede un Copilot+ PC ed è una funzionalità facoltativa, protetta attraverso meccanismi specifici di autenticazione e conservazione dei dati.

Pantheon, almeno nella versione esaminata, segue un criterio opposto: è che l’utente sceglie cosa memorizzare e gestire. La cronologia riguarda quindi gli elementi inseriti nell’archivio, non una registrazione continua delle attività sul desktop.

Una raccolta selettiva limita certamente l’acquisizione indiscriminata di informazioni e può produrre risultati più pertinenti ma, allo stesso tempo, richiede attenzione: un documento non salvato non potrà essere recuperato attraverso Pantheon soltanto perché era comparso sullo schermo in tempi precedenti.

Infine, Recall utilizza elaborazione locale sui Copilot+ PC, mentre la versione sperimentale di Pantheon supporta anche modelli AI nel cloud. Non richiede quindi necessariamente una NPU dedicata. L’effettiva compatibilità hardware e le eventuali restrizioni commerciali rimangono però ad oggi sconosciute.

Collegamento con Claude e Cursor attraverso il Model Context Protocol

Uno degli aspetti più interessanti dal punto di vista tecnico consiste nell’integrazione con il Model Context Protocol (MCP), uno standard aperto che consente agli assistenti AI di interagire con strumenti e sorgenti di dati attraverso interfacce definite.

Microsoft aveva già illustrato a maggio 2025 il proprio progetto di integrazione MCP in Windows 11, descrivendo un’architettura in cui le applicazioni possono esporre funzionalità richiamabili dagli agenti AI. MCP utilizza messaggi JSON-RPC e supporta diversi meccanismi di trasporto, fra cui HTTP.

Pantheon include un server MCP attraverso il quale applicazioni come Claude e Cursor possono accedere alle informazioni archiviate: Context Vault diventerebbe così una sorgente di conoscenza condivisibile, senza vincolare l’utente a usare l’assistente Microsoft.

Immaginiamo di conservare documentazione tecnica, specifiche e appunti relativi a un progetto software. Un assistente di sviluppo compatibile potrebbe consultarli per rispondere a domande o aiutare nella scrittura del codice, evitando di richiedere ripetutamente gli stessi materiali.

Un’altra applicazione AI in Windows 11: serve davvero?

L’idea di Pantheon riprende progetti e funzionalità che Microsoft aveva già presentato in passato (e in alcuni casi integrato in Windows 11) ma che poi si erano rivelati fallimentari. Vi ricordate, per esempio, della cronologia delle attività o Timeline di Windows 10?

Questa volta, l’azienda di Redmond vuole creare un collegamento tra un archivio personale e strumenti di produttività, componenti del sistema operativo e assistenti AI di produttori differenti. È un modo ulteriore per mettere chi lavora tante fonti documentali nelle condizioni di recuperare frequentemente informazioni importanti.

Ma quante persone avranno davvero voglia di salvare manualmente ogni elemento utile?

Allo stato attuale, quindi, Project Pantheon rimane quindi un esperimento e non una funzionalità annunciata per il prossimo aggiornamento di Windows 11. Se Microsoft decidesse di distribuirlo, la nuova funzionalità dovrà dimostrare che un archivio personale intelligente può funzionare senza trasformarsi in un ulteriore punto di accesso incontrollato ai dati dell’utente.