Windows 11: presto possibile trasferire dal telefono con Esplora file

Grazie a una nuova e utile funzione di Windows 11, presto il trasferimento di file con i dispositivi mobile potrebbero diventare ancora più rapidi e comodi.

Implementata con il nome di Cross-Device Experience Host, questa funzionalità consentirà di visualizzare il contenuto del proprio telefono direttamente da Esplora File.

Secondo quanto affermato su X da PhantomOfEarth, infatti, Microsoft è a lavoro in questo senso, sebbene non vi siano ancora idee concrete per quanto riguarda il rilascio effettivo. Di fatto, questa introduzione potrebbe rendere telefono e PC parte di un unico sistema, con lo spostamento di file che potrebbe, in qualunque momento, avvenire con pochi e semplici clic.

Tutto ciò ha scatenato l’entusiasmo di molti utenti Windows, visto che da alcuni questa possibile implementazione è stata definita come il miglior aggiornamento di Windows 11 finora proposto da Microsoft.

Looks like the Cross Device Experience Host will let you make your device show up in File Explorer in a future update, a toggle for this has been hidden in the app for some time. pic.twitter.com/9zwomWwdTz

— PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) June 8, 2024